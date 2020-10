Stasera in tv 27 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 27 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 27 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Imma Tataranni

Questa sera su Rai 1 in replica un’altra puntata di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, che s’intitola “Dalla parte degli ultimi”.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Collegio 1992

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova stagione de Il Collegio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Fuori dal coro.

STASERA IN TV 27 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Quo Vado

Su Canale 5 va in onda il film Quo Vado di Checco Zalone.

Trama: Checco e’ un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando cosi’ una costosa indipendenza e c’e’ riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilita’ di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed e’ riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno pero’ tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco e’ messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso e’ sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse localita’ italiane a ricoprire i ruoli piu’ improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando e’ sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei. Inizia cosi’ un’avventura fantastica nella quale Checco scoprira’ un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

GUIDA TV 27 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 27 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 27 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – MIIB – Men in Black II

Su Tv8 questa sera va in onda il film Men in Black II.

Trama: Ritorna la strana coppia di agenti federali che combatte l’immigrazione aliena e illegale sulla Terra. Purtroppo uno dei due, Kay (Jones) ha perso la memoria, un inconveniente non di scarso rilievo dal momento che era proprio lui a detenere informazioni cruciali per la sicurezza del pianeta.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Fast and Furious Hobbs & Shaw

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Fast and Furious Hobbs & Shaw

Trama:Gli agenti Hobbs e Shaw si alleano per fermare un terrorista che minaccia di decimare la razza umana con un virus.

SKY UNO

19:10 – X Factor

21:15 – Antonino Chef Academy 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di Antonino Chef Academy.

