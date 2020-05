Stasera in tv 26 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 26 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 26 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica una nuova puntata del Commissario Montalbano, s’intitola Come voleva la prassi

Trama: Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo, con indosso solo un accappatoio intriso di sangue, sul freddo pavimento di un androne di via Pintacuda. Cosa ha spinto la ragazza a trascinarsi, esanime, fin lì dentro? Montalbano indaga.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Vita, cuore, battito

Questa sera su Rai 2 va in onda Vita, cuore, battito, il film.

Trama: Enzo lavora come commesso in un negozio di articoli d’abbigliamento alla periferia di Napoli. Monica ha uno stipendio da acconciatrice che arrotonda come estetista porta a porta. La vittoria clandestina di un terno a lotto permetterà alla coppia, non ancora sposata, di soggiornare presso le principali mete turistiche spagnole (Barcellona, Ibiza, Formentera) in un viaggio che cambierà le vite dei due innamorati fino a nuovo ordine.



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Palestre di vita

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 26 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – La cattedrale del mare

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata de La cattedrale del mare.

Trama: Trascorrono quattro anni e i servi affamati si ribellano contro i nobili. Un gesto coraggioso trasforma il sogno di Arnau in realtà e presto lui s’innamora.

GUIDA TV 26 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 26 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 26 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 007 – La morte può attendere

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – La morte può attendere.

Trama: James Bond e’ a capo di un’operazione segreta nella Corea del Nord, compromessa (con esiti drammatici) da un’ignota “talpa”. Catturato e trasportato in una prigione militare, 007 viene pero’ improvvisamente scarcerato: tutti pensano che, sotto tortura, abbia rivelato i nomi di agenti in incognito, il che provoca la sospensione della sua “licenza di uccidere”. Per riabilitarsi, Bond dovra’ rintracciare chi ha tradito…

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Ghost Stories

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ghost Stories.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – EPCC

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata in EPPC.

