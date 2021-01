Stasera in tv 26 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 26 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 26 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Coppa Italia: Inter-Milan

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Coppa Italia Inter-Milan.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:05 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano.

STASERA IN TV 26 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Daydreamer – Le ali del sogno

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Daydreamer.

GUIDA TV 26 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Mission Impossible – Protocollo fantasma

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Mission Impossible – Protocollo fantasma.

Trama: L’agente Ethan Hunt, al servizio di una speciale sezione segreta della CIA, dopo l’attentato che ha distrutto il Cremlino, vuole a tutti i costi dimostrare l’innocenza del suo operato e mettersi sulle tracce dei responsabili dell’esplosione.

PROGRAMMI 26 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 26 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Un Natale di cioccolato

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un Natale di cioccolato

Trama: Sedie si lascia con il fidanzato poco prima delle vacanze di Natale ed è costretta a cancellare il viaggio che aveva programmato. La ragazza decide di passare le feste dai genitori e qui si innamora del proprietario di una cioccolateria.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Tutte contro lui

Questa sera sul Nove va in onda il film Tutte contro lui.

Trama: Bella, bionda e innamorata, Carly è un avvocato di successo che ama riamata Mark. Parchi, terrazze, ristoranti, salotti, non c’è un luogo di New York in cui Carly e Mark non si siano incontrati e consumati con gli occhi. Poi un giorno Marc annulla con una scusa la cena col padre di Carly e la ragazza scopre che il suo fidanzato è sposato con Kate, una casalinga semplice e credulona che vive solo per il marito. Abbattute dalla scoperta e dalle promesse tradite dall’uomo che diceva di amarle, le donne reagiscono confidandosi le rispettive pene e affogandole nell’alcol. Sorpreso con una terza donna, Carly, Kate e Amber, la nuova arrivata, decidono di vendicarsi, progettando un piano praticamente perfetto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bloodshot

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Bloodshot.

Trama: Ray Garrison, un soldato da poco ucciso sul campo, viene riportato in vita con capacità da supereroe da una società ipertecnologica. Con un esercito di nanotecnologie al posto del sangue, Ray diviene una forza inarrestabile in grado di guarire all’istante dalle ferite eventualmente riportate. Nel controllarne il corpo, la società ne manipola però anche la mente e i ricordi. Ray non sa più cosa sia reale o cosa no e il suo principale obiettivo è scoprirlo.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di 4 Ristoranti.

