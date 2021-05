Stasera in tv 25 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La luna di carta

23:35 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata in replica de Il Commissario Montalbano. Chi era Angelo Pardo? Un informatore medico-scientifico? Un fratello premuroso? Un amante appassionato? Queste sono le domande che si farà Montalbano nello sciogliere il caso che gli si squaderna davanti. Si tratta di un delitto spietato: un colpo sparato a bruciapelo nel soggiorno di una casa alla periferia di Vigata. La vittima è appunto Angelo Pardo. Tutto sembra condurre a una pista passionale, tanto più che nella vita di Angelo Pardo donne non ne mancavano. Montalbano non si lascia ingannare dalle apparenze e indaga con il solito e collaudato metodo: scava nel passato della vittima sguinzagliando il solerte Fazio, affida il computer del morto all’ottimo Catarella, compie sopralluoghi, parla con tutti quelli che sono immischiati nella vicenda, in cui si inseriscono anche degli onorevoli che muoiono come mosche avvelenati da una partita di cocaina tagliata male. Come sempre alla fine la verità viene a galla. Ma a costo di una fatica immane da parte del nostro commissario. Perché questa volta Montalbano si trova in mezzo a due forti figure di donna, contrapposte l’una all’altra. Entrambe possibili assassine. Montalbano sarà chiamato al compito più arduo della sua carriera: capire la psicologia femminile. E dopo essersi convinto che tutte e due queste donne lo hanno preso in giro, come suo padre, che una volta per scherzo gli disse che la luna era di carta, e lui bambino ci aveva creduto, la verità emerge, una verità rosso fuoco che svela gli intrighi e le passioni nascoste.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Games of games gioco loco

Questa sera su Rai 2 torna Games of Games con Simona Ventura. 12 concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il talk di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

STASERA IN TV 25 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la notizia

21:00 – La partita del cuore

Questa sera su Canale 5 va in onda La partita del cuore. La Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca giocano “La Partita del Cuore – 30ma edizione” a sostegno della fondazione Candiolo per la ricerca sul cancro, presieduta da donna Allegra Agnelli. In campo per la solidarietà: Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Enrico Ruggeri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, Shade e moltissimi altri. Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e molti altri.

GUIDA TV 25 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

21:20 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. L

PROGRAMMI 25 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 25 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il programma Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:40 – Il potere dei soldi

Questa sera sul Nove va in onda il film Il potere dei soldi.

Trama:Adam Cassidy (Liam Hemsworth), giovane e ambizioso tecnico del gigante delle telecomunicazioni Wyatt Corporation, tenta di migliorare la propria posizione all’interno della società per raggiungere maggior potere e prestigio. Dopo un errore dalle costose conseguenze, è costretto però a subire il ricatto di Nicholas Wyatt (Gary Oldman), lo spietato direttore esecutivo della compagnia che lo obbliga a trasformarsi in spia industriale e intrufolarsi all’interno della maggiore società concorrente gestita dall’ex mentore e ora rivale Jock Goddard (Harrison Ford). Ben presto, Adam è catapultato in una vita che ha sempre sognato ma che non gli appartiene: soldi, club privati, auto lussuose e riunioni di alto livello lo rendono lo scapolo più appetibile di tutta Manhattan. Quando realizzerà di essere solo una pedina dei giochi di potere di Wyatt, dovrà cercare una via di fuga dalla nuova realtà e allontanarsi da chi non si fermerà di fronte a nulla pur di assicurarsi un guadagno maggiore di quello del rivale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Non succede, ma se succede

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Non succede, ma se succede.

Trama: Nella commedia più scorretta di quest’anno, Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo. Intelligente, sofisticata e realizzata, è un autorevole Segretario di Stato. Fred Flarsky (Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e, in modo impulsivo, decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Comunque, a dispetto di tutto e tutti, Charlotte e Fred faranno faville, diventando la più improbabile delle coppie.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma Cinque ragazzi per me.

