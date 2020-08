Stasera in tv 25 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 25 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 25 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Un paese quasi perfetto

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Un paese quasi perfetto, divertente commedia con Fabio Volo, Miriam Leone, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso.

Trama: Pietramezzana, un borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico (Silvio Orlando) non demordono e, non appena intravedono nell’apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada a buon fine. Però la prima cosa da fare è trovare un medico – senza il medico non può insediarsi nessuna fabbrica – e fortuna vuole che si imbattano in Gianluca Terragni (Fabio Volo), rampante chirurgo estetico milanese. La seconda cosa, ben più complicata, sarà convincerlo a restare.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Su Rai 2 questa sera va in onda una puntata di Squadra Speciale Cobra 11.

Trama: Durante una corsa clandestina in autostrada, succede un grave incidente. Semir e Paul arrestano uno dei guidatori, ma vengono commessi degli attentati contro l’altro pilota.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Morto Stalin, se ne fa un altro

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima visione Morto Stalin se ne fa un altro.

Trama: Quando uno dei peggiori dittatori della storia, Stalin, muore nel 1953, i suoi fedelissimi si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il potere assoluto. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il Paese.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – Matrimonio alle Bahamas

Questa sera su Rete 4 va in onda il film Matrimonio alle Bahamas, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Victoria Silvstedt, Enzo Salvi, Fichi d’India, Loredana De Nardis, Lucrezia Piaggio, Barbara De Rossi.

Trama: Due famiglie si ritrovano alle Bahamas per il matrimonio dei loro figli. Una famiglia ha origini umili l’altra invece è ricchissima. Le differenze di redditto farà vacillare i giovani, dando origine a numerose gag.

STASERA IN TV 25 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – Lo show dei record

Questa sera su Canale 5 va in onda una replica de Lo show dei record.

GUIDA TV 25 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:10 – Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa

Su Italia 1 questa sera va in onda la nuova serie in prima tv Lincoln Rhyme.

Trama: Lincoln Rhyme detective tetraplegico, riceve la visita della sua vecchia squadra che chiede aiuto per un caso che ricorda il modus operandi del Collezionista.

PROGRAMMI 25 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di In onda.

PROGRAMMI TV 25 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – L’amore quando meno te lo aspetti

Questa sera va in onda il film L’amore quando meno te lo aspetti.

Trama: Jackie Laurens, reduce da un recente e non indolore divorzio, si ritrova single a 40 anni, con due figli prossimi all’adolescenza. Decide, quindi, di prendersi una meritata vacanza alle Hawaii. Dove, nonostante il buon senso le suggerisca altrimenti, si ritrova invischiata in una storia con l’aitante e giovane istruttore di nuoto Kyle Hamilton. Ma quella che all’apparenza sembrava una storia di poca importanza, si trasforma a poco a poco in amore e, una volta finita la vacanza, Jackie afferra ogni occasione per tornare alle Hawaii. Questo amore poco ortodosso finisce con l’infastidire tutti, dall’ex marito ai due figli, che mettono pressione alla donna: questo fidanzato non s’ha da avere.

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hellboy

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film Hellboy.

Trama: 1944: un misterioso rituale magico voluto da un gruppo di nazisti genera un bambino dalle sembianze demoniache. La creatura – chiamata “Hellboy” – viene salvata dal dottor Broom; il quale, dopo qualche tempo, gli procura un impiego presso il Broom’s Bureau, un istituto per la difesa del paranormale. E’ qui che il giovane si rende conto dell’ampiezza dei suoi poteri e diventa un grande detective…

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Un sogno in affitto. Paola Marella, accompagnata da un ospite, entra in tre case di lusso. Oltre a scoprire il territorio, a fine puntata verrà svelata la casa preferita dai protagonisti.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 24 agosto 2020, programmi e film: Stasera in tv venerdì 21 agosto 2020, programmi e film: I migliori anni, Come sorelle, Il burbero Stasera in tv giovedì 20 agosto 2020, programmi e film: L’uomo che cavalcava nel buio, Zelig, Spezia-Frosinone