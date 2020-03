Stasera in tv 24 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 24 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 24 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Permette? Alberto Sordi

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Permette? Alberto Sordi, sulla vita e la carriera del grande attore romano, interpretato da Edoardo Pesce

Trama: Gli esordi della carriera del grande Alberto Sordi. Da giovanissimo viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana, ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe un’amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo dirigerà nello ”Sceicco Bianco” e nei ”Vitelloni” (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Mericoni, l’Americano a Roma.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Pechino Express.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Commando

Su Rete 4 va in onda il film Commando, pellicola d’azione con Arnold Schwarzenegger.

Trama: La figlia di dieci anni di un ex colonnello viene rapita da un gruppo di mercenari affinché lui uccida un uomo politico.

Il trailer:

STASERA IN TV 24 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Speciale Tg5 – Guerra totale, ma quando finirà?

Su Canale 5 stasera va in onda in prima serata uno Speciale a cura del Tg5 dal titolo “Guerra totale, ma quando finirà?” sull’emergenza Coronavirus.

GUIDA TV 24 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Harry Potter e il calice di fuoco

Su Italia 1 questa sera va in onda il quarto film della storica saga di Harry Potter.

Trama: Harry Potter, al suo quarto anno, viene selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di Triwizard, in cui le varie scuole si sfidano in gare di magia. Durante il torneo, però, si presenta Lord Voldemort…

PROGRAMMI 24 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 24 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – Balla coi lupi

Su Tv8 questa sera va in onda il film Balla coi lupi, un classico di Kevin Costner.

Trama: Il tenente John Dumbar (Kevin Costner) diventa suo malgrado un eroe di guerra; in premio riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribù di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – American Hangman – Colpevole o innocente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film American Hangman – Colpevole o innocente.

Trama: Un uomo non identificato pubblica sui social media un post nel quale mostra di aver rapito due estranei e di volerne uccidere uno prima che sopraggiunga la notte. La sua intenzione è di condurre una sorta di “processo” online. Il pubblico online sarà il giudice insindacabile.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 11

21:15 – Epcc Alive

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio di Epcc Alive, lo show condotto da Alessandro Cattelan che intervista numerosi ospiti, molti dei quali prendono parte a scene comiche e parodistiche. A causa dell’emergenza Coronavirus il programma va in onda da casa.

