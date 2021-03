Stasera in tv 23 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 23 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 23 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – I soliti ignoti

21:25 – Leonardo

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della miniserie Leonardo.

Trama: A Milano, nel 1506, Leonardo da Vinci viene arrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Dopo aver dic hiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove incontra per la prima volta la modella Caterina. Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica… Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e cresce la sua reputazione, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto quello per cui ha lavorato. Dopo avere trovato un alleato inatteso, Leonardo riceve sostegno attraverso nuove commissioni…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 23 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Ghost

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Ghost.

Trama: Sam Wheat, impiegato di banca a New York, conduce un’esistenza felice assieme alla fidanzata Molly, una promettente e sensibile artista. Una sera, rientrando a casa, Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina. Mentre Molly chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma. Superato l’iniziale smarrimento, l’anima di Sam viene richiamata da Dio, ma Sam chiede di rimandare la sua ascesa in paradiso per poter stare ancora nel mondo dei vivi e proteggere Molly dalle turpi macchinazioni di chi l’ha ucciso. Ovviamente Sam non può comunicare con la fidanzata, ma fortunatamente incontra sul suo cammino la piccola truffatrice Oda Mae Brown, che, grazie a Sam, scoprirà di avere poteri medianici, e finirà con l’essergli complice ed amica.

GUIDA TV 23 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SCHELETRI

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda il una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 23 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 23 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Ex – Amici come prima

Questa sera su Tv8 va in onda il film Ex.

Trama: Diverse storie raccontano come la vita di ognuno possa essere stravolta dall’incontro con un ex. Un politico (Vincenzo Salemme), appena eletto al parlamento europeo e pressato da una moglie rapace (Tosca D’Aquino), pensa solo a trarre beneficio economico dal suo nuovo status ma l’incontro con una premier balcanica (Natasha Stefanenko) cambia ogni suo prospettiva. Una donna (Veronika Logan) in procinto di separarsi dal marito (Alessandro Gassman) ricorre a un’avvocatessa (Anna Foglietta) che, nonostante ce l’abbia a morte con l’altro sesso, finisce con l’innamorarsi dell’uomo. Un banchiere (Enrico Brignano), appena sposatosi con una collega (Teresa Mannino), in aeroporto incontra una ex fidanzata mancata (Liz Solari) e, rendendosi conto che lei prova qualcosa nei suoi confronti, nega di avere una moglie e si finge libero. Una ragazza (Gabriella Pession), appena lasciata dal terzo fidanzato, ricorre alle sedute di un analista (Ricky Memphis) per cui, invece, perde la testa a dispetto del proposito di non interessarsi più agli uomini.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Ultimatum alla Terra

Questa sera sul Nove va in onda il film Ultimatum alla Terra.

Trama: Un disco volante atterra e un gigantesco robot minaccia gli esseri umani.Un alieno con sembianze umane porta un messaggio inquietante: gli esseri umani verranno sterminati.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Kin

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Kin.

Trama: Inseguiti da un criminale alla ricerca di vendetta e da due creature provenienti da un altro mondo, #un ex detenuto e il fratello adottivo adolescente sono costretti alla fuga. Porteranno con loro come unica protezione un’arma dalla misteriosa provenienza.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

