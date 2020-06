Stasera in tv 23 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 23 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 23 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il crimine non va in pensione

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il film comico Il crimine non va in pensione di Fabio Fulco e con Stefania Sandrelli.

Trama: Esordio alla regia per Fabio Fulco che firma una commedia con Stefania Sandrelli e Gianfranco D’Angelo. Edda, una distinta signora di una certa età viene ricoverata nel centro anziani “La Serenissima” in seguito a un malore, dovuto al forte stress per la perdita di un ingente cifra in un giro di scommesse clandestine. Quando gli altri ospiti della struttura scoprono che la donna voleva soltanto aiutare la figlia, alle prese con gravi problemi economici, decidono di intervenire. A modo loro, organizzando una rapina alla sala Bingo dove passano parte delle loro giornate.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Squadra speciale Cobra 11, con le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca che ogni giorno hanno a che fare con ricattatori, assassini, pirati della strada nella regione renana, tra Colonia, Dusseldorf e Neuss. Il titolo della puntata di oggi è Mezz’ora a mezzogiorno.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:50 – Vox Populi

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal Coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 23 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Vittoria e Abdul

Su Canale 5 stasera va in onda il film Vittoria e Abdul, film drammatico del 2017.

Trama: Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene scelto esclusivamente in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

GUIDA TV 23 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 23 GIUGNO 2020: LA 7

Su La7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – JFK – Un caso ancora aperto

Questa sera su La 7 è in programmazione il film JFK – Un caso ancora aperto con Kevin Costner.

Trama: Nel novembre del 1963 il Presidente degli Stati Uniti John Kennedy muore sotto i colpi di un cecchino mentre percorre, a bordo di un’auto scoperta, una via di Dallas. Dell’omicidio viene accusato Lee Harvey Oswald che poi viene quasi subito ucciso da un malvivente di nome Jack Ruby. L’impressione che l’attentato lascia nel paese è enorme, ma per quel che riguarda le indagini il caso sembra proprio chiuso. Non è così per Jim Garrison, procuratore distrettuale di New Orleans, che s’intestardisce a cercare la verità, continua le sue ricerche e alla fine arriva ad una conclusione sorprendente. Un complotto della Cia, in accordo con i boss dell’industria bellica, sarebbe stato all’origine dell’attentato.

PROGRAMMI TV 23 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

Su Tv8 questa sera va in onda il film Lo Hobbit.

Trama: Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo Baggins si ritrova al seguito di tredici nani, capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield, alla ricerca del Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale è l’Est con le sue aride Montagne Nebbiose, ma prima devono sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra Gollum, una creatura che gli cambierà la vita per sempre.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Criminal

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Criminal, del 2016.

Trama: Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds in un thriller incentrato su uno scioccante esperimento. La memoria di un agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto che dovrà usarle per sventare un attacco terroristico.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – EPPC

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma l’ultima puntata di EPPC.

