Stasera in tv 22 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 22 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 22 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Imma Tataranni

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata di Imma Tataranni – L’estate del dito.

Trama: Da un dito di donna avvistato in mare, Imma Tataranni si convince che dietro si nasconda un caso su cui vuole indagare. Decide di tornare dalle ferie a Matera alla sua Procura, dove conosce il nuovo Procuratore Capo, il dottor Vitali e insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, suo fidato scudiero, inizia la sua indagine.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’ora sola vi vorrei

Questa sera su Rai 2 va in onda Un’ora sola vi vorrei. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Fuori dal coro.

STASERA IN TV 22 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Chi vuol essere milionario?

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario? Torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

GUIDA TV 22 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:25 – C.S.I.

21:25 – Battiti Live

Questa sera su Italia 1 va in onda una puntata dello show musicale Battiti Live. Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

PROGRAMMI 22 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 22 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Name That Tune – Indovina la canzone

Su Tv8 questa sera va in onda il game Name That Tune. Sei uno di quelli che sa riconoscere una canzone dai primi tre secondi? Ascolti musica tutto il giorno e sei sempre preparato sulle hit del momento? Allora non puoi perdere Name That Tune – Indovina la canzone, il nuovo e irresistibile quiz musicale condotto da Enrico Papi, pronto a divertire i concorrenti VIP e il pubblico a casa.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- Red 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Red 2.

Trama: L’agente della Cia in pensione Frank Moses (Bruce Willis) si caccia nuovamente nei guai per via del “Nightshade”, una pericolosa arma nucleare scomparsa 25 anni prima in circostanze misteriose e di cui non aveva mai sentito parlare. Mentre l’ex collega Victoria (Helen Mirren) ha ricevuto dall’MI6 il compito di eliminarlo, supportato da Marvin Biggs (John Malkovich) e con al seguito la moglie Sarah (Mary-Louise Parker), Frank si lancia in una caccia che, passando per Parigi, Londra e Mosca, lo portera’ a scoprire il mistero dietro al Nightshade, arma agognata da Fbi, agenti speciali, terroristi ed ex spie, e al ruolo giocato da Katja (Catherine Zeta-Jones), la sua piu’ seducente ex fiamma, e dal brillante scienziato Bailey (Anthony Hopkins).

SKY UNO

20:25 – X Factor 2020 Making of

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma Bruno Barbieri 4 Hotel.

