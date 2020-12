Stasera in tv 22 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 22 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 22 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Natale in Casa Cupiello

Questa sera su Rai 1 va in onda Natale in Casa Cupiello.

Trama: Napoli, 1950. Il giorno di Natale è vicino e, come ogni anno, Luca Cupiello prepara il presepe. Ma, in famiglia, a nessuno interessa. Tra i preparativi del pranzo natalizio, l’indolenza di suo figlio Tommasino e la crisi del matrimonio di sua figlia, in casa Cupiello il destino sta per giocare un brutto scherzo a Luca. Tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, con le musiche di Enzo Avitabile.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’ora sola vi vorrei… per le feste

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei… Per le feste. Enrico Brignano torna per le feste natalizie ed intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica, comicità ed ospiti famosi, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata dell’approfondimento di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Ufficiale e gentiluomo

Su Rete 4 va in onda il film Ufficiale e gentiluomo

Trama: Zack Mayo, è un ragazzo un po’ allo sbando, cresciuto nelle Filippine da un padreex marinaio dedito a prostitute e oppio. Deciso a cambiare vita Zack decide di diventare pilota della marina e quindi ritorna negli USA e inizia il corso per cadetti sotto il burbero sergente Foley.

STASERA IN TV 22 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:00 – Harry Potter e i doni della morte Parte 1

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione il film Harry Potter e i doni della morte Parte 1.

Trama: Occupati Hogwarts e il mondo della magia, Voldemort e i Mangiamorte hanno ormai un solo obiettivo: disperdere l’Esercito di Silente e uccidere Harry Potter, alla ricerca spasmodica degli ultimi Horcrux. Individuati con l’immancabile aiuto di Ron e Hermione gli oggetti e i soggetti viventi che contengono l’anima frantumata e separata dal corpo del Signore Oscuro, i tre ragazzi hanno soltanto bisogno di tempo per raggiungere quelle schegge di anima e farne scempio. Ripiegati a Hogwarts, presieduta da Severus Piton e difesa da dissennati dissennatori, Harry e compagni vengono accolti trionfalmente da Neville Paciock e il suo esercito di dissidenti armati di bacchetta e coraggio, il coraggio di esporsi al dolore e alla morte dimenticandosi della propria salvezza in nome di un bene superiore.

GUIDA TV 22 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene.

PROGRAMMI 22 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Enrico Mentana – Speciale Cos’è davvero Natale

Questa sera su La7 va in onda uno speciale di Enrico Mentana.

PROGRAMMI TV 22 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Caterina la grande

Su Tv8 questa sera va in onda la serie Caterina la grande.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – G.I. Joe – La vendetta

Questa sera sul Nove va in onda il film G.I. Joe.

Trama: Il presidente degli Stati Uniti (Jonathan Pryce) è al centro di un complotto ordito dai Cobra. Per tentare di ristabilire l’ordine e assestare un colpo agli storici nemici, il capitano Duke Hauser (Channing Tatum) è affiancato da vecchi compagni, esperti di armi di ultimissima tecnologia, e da nuove reclute, all’altezza delle aspettative e abili nel maneggiare le risorse a disposizione contro il malvagio ed “esplosivo” Firefly (Ray Stevenson).

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Deepwater – Inferno sull’oceano

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Deepwater.

Trama: Mark Wahlberg, Kurt Russell e John Malkovich in uno spettacolare disaster movie tratto da una storia vera. Il 20 aprile 2010, al largo del Golfo del Messico, un incidente sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon provoca una catastrofe umana e ambientale senza precedenti.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 21 dicembre 2020, programmi e film: Non ci resta che il crimine, Gf Vip, Report Stasera in tv venerdì 18 dicembre 2020, programmi e film: The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Freedom Stasera in tv giovedì 17 dicembre 2020, programmi e film: Sanremo Giovani, MasterChef Italia, Harry Potter 6