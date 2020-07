Stasera in tv 21 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 21 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 21 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Sorelle

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica la fiction Sorelle.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:45- Squadra Speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Squadra Speciale Cobra 11.

Trama: Semir, Paul e Jenny vanno ad una festa di Carnevale. All’improvviso, vengono derubati da clown maschera ti, che rubano, tra tante cose, anche la fede nuziale di Semir…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Viaggi di nozze

Su Rete 4 va in onda il film Viaggi di nozze con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli, Manuela Arcuri, Adriana Volpe.

STASERA IN TV 21 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Lo show dei record

Su Canale 5 stasera va in onda in replica l’appuntamento con Lo show dei record, il programma condotto da Gerry Scotti.

GUIDA TV 21 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago PD

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Chicago PD.

Trama: Nel tentativo di salvare qualcuno vicino a lui, Antonio attraversa la linea che mette a rischio l’intera squadra.

PROGRAMMI 21 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata prolungata di In Onda.

PROGRAMMI TV 21 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Una calda estate

Su Tv8 questa sera va in onda il film Una calda estate con Vanessa Marcil, Casper Van Dien, Tessie Santiago, Jacqueline Pinol, Jon Seda.

Trama: Margarita, Viviana e Anabel si conoscono fin da ragazze e da sempre sono le migliori amiche l’una dell’altra. Vivono a Miami e spesso si incontrano per mangiare insieme e condividere gioie e dolori nonostante le loro diverse carriere: Margarita e’ un potente avvocato, Viviana si fa chiamare Vivian per non far sapere ai suoi colleghi di avere discendenza latina e Anabel e’ una madre a tempo pieno. Il compagno di Margarita preme affinche’ lei scelga la famiglia, ma quando il suo ex amante torna in citta’…

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Big Game – Caccia al presidente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Big Game – Caccia al presidente con Samuel L. Jackson.

Trama: Il presidente americano è sopravvissuto a un attentato e si imbatte in un coraggioso ragazzino che lo aiuterà a mettersi in salvo.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Antonino Chef Academy

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Antonino Chef Academy.

