Stasera in tv 21 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 21 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 21 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stasera Laura – Ho creduto in un sogno

Questa sera su Rai 1 va in onda Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, grande concerto evento che segnò nel 2014 il debutto televisivo della cantante, direttamente da una delle location italiane più magiche e suggestive: il Teatro Antico di Taormina.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Earth – Un giorno straordinario

Questa sera su Rai 2 va in onda Earth – Un giorno straordinario, documentario che rivela l’eccezionale potenza della natura.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 21 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Karol un uomo diventato Papa

Su Canale 5 stasera va in onda Karol un uomo diventato Papa, con Piotr Adamczik e Raoul Bova.

Trama: Cracovia, 1939 i nazisti invadono la Polonia. Il giovane studente universitario Karol Wojtyla, appassionato di teatro, e’ testimone della feroce repressione antislava e antisemita attuata dai tedeschi. Contrario a seguire i suoi amici nella lotta armata clandestina, Karol si impegna attraverso il teatro a difendere la cultura e i valori etici ai quali crede. Il suo esempio è don Tomasz Zaleski, amico d’infanzia e adesso coraggioso uomo di Chiesa, che finirà giustiziato dai nazisti. Questa, e tante altre morti di giovani innocenti, spingeranno Karol ad entrare in seminario dopo una profonda crisi spirituale: verrà ordinato sacerdote alla fine della guerra.

GUIDA TV 21 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera tornano Le Iene con una versione completamente diversa per via dell’emergenza Coronavirus: alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

PROGRAMMI 21 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 21 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 147 Prima TV

21:30 – Hotel Transylvania

Su Tv8 questa sera va in onda il film d’animazione Hotel Transylvania.

Trama: Dracula è il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli. Mai avrebbe immaginato che a chiedere ospitalità nel suo albergo arrivasse anche Jonathan, un giovane umano che sfortunatamente si prende una cotta per Mavis.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Insurgent

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Insurgent, con Shailene Woodley e Theo James.

Trama: Dopo essere stati identificati come Divergenti, persone che non rientrano in nessuna delle cinque fazioni, Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader assetata di potere a capo della fazione degli Eruditi. Mentre le truppe dei traditori Intrepidi sotto il comando di Jeanine vanno a caccia di Divergenti tra le rovine della distopica Chicago, Tris e Quattro attraversano la citta’ nella speranza di trovare degli alleati tra i Pacifici, i Candidi, gli Abneganti, gli Intrepidi e gli Esclusi, ridotti a una massa di ribelli impoveriti. Benche’ afflitta e piena di sensi di colpa per la morte violenta della sua famiglia e degli amici, Tris cerca di scoprire perchè i suoi genitori hanno sacrificato la loro vita per proteggerla. Si tratta del segreto che porterà Jeanine a non fermarsi davanti a nulla per catturarla. Nel disperato tentativo di evitare di causare dolore ad altri suoi cari, Tris affronta le sue paure più oscure imbattendosi in una serie di sfide pressoché impossibili, cercando di far emergere la verità sul passato, e poi sul futuro, di quel mondo.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 12

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 3 Live

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di E poi c’è Cattelan.

