Stasera in tv 20 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 20 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 20 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – I soliti ignoti

21:25 – Canzone segreta

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata dello show con Serena Rossi Canzone Segreta.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’ora sola vi vorrei

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 20 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Il giorno più bello del mondo

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Il giorno più bello del mondo.

Trama: Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia dalle sfumature fantastiche. Un impresario teatrale in crisi ‘eredita’ dallo zio la custodia di due bambini, Rebecca e Gioele. Quest’ultimo, dotato di poteri speciali, diventa il bersaglio di un team di scienziati.

GUIDA TV 20 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SCHELETRI

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda il una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 20 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 20 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Questa sera su Tv8 va in onda il Best of di Italia’s Got Talent 2021.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Innocenti bugie

Questa sera sul Nove va in onda il film Innocenti bugie.

Trama: June è una ragazzotta del Midwest che si ritrova coinvolta in un complotto internazionale dopo essere incappata (per caso?) in Milner che si rivela essere una superspia in missione. June si troverà così catapultata in un’avventura per lei davvero imprevista: un pericoloso viaggio intorno al mondo, al seguito dell’infallibile agente segreto, per proteggere un’invenzione che potrebbe rivelarsi la soluzione a tutti i problemi energetici del pianeta.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Qualunquemente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Qualunquemente.

Trama: Cetto La Qualunque (Albanese) fa ritorno in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. Con lui rientrano anche una bella ragazza di colore ed un bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri 4 hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 hotel.

