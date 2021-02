Stasera in tv 2 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 2 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 2 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio – Coppa Italia: Inter-Juventus

23:03 – TG1 60 Secondi

Questa sera su Rai 1 va in onda la semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021 tra Inter e Juventus.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata del programma di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 2 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – RIASSUNTO – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:21 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno.

GUIDA TV 2 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SCHELETRI

21:20 – MAMMA, HO RIPERSO L’AEREO: MI SONO SMARRITO A NEW YORK

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

Trama: Un altro disguido nella famiglia McCallister: mentre i suoi vanno a Miami per Natale, il piccolo Kevin si ritrova solo a New York. Ma se la cava benissimo: fa vita da nababbo al Plaza Hotel, si imbatte ancora nei due malviventi del primo film e di nuovo li riduce a mal partito salvando così l’incasso dell’enorme emporio di giocattoli Duncan. Poi fa amicizia con la “donna dei piccioni” al Central Park.

PROGRAMMI 2 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 2 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 95 Prima TV

21:30 – Una proposta seducente

Questa sera su Tv8 va in onda Una proposta seducente.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Sei giorni, sette notti

Questa sera sul Nove va in onda il film Sei giorni, sette notti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I, Frankenstein

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film I, Frankenstein.

Trama: Adam (Aaron Eckhart), l’essere riportato in vita da Victor Frankenstein (Aden Young), è sopravvissuto fino ai giorni nostri a causa di una stranezza genetica legata alla sua creazione. Destreggiandosi come meglio può in una metropoli buia e gotica, si ritrova ad essere coinvolto in una secolare guerra tra due immortali clan.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 2

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 1 febbraio 2021, programmi e film: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip Stasera in tv venerdì 29 gennaio 2021, programmi e film: Il cantante mascherato, Grande Fratello Vip Stasera in tv giovedì 28 gennaio 2021, programmi e film: Che Dio ci aiuti 6, Rocketman, La pupa e il secchione