Stasera in tv 19 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 19 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 19 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ricatto d’amore

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Ricatto d’amore, commedia sentimentale con Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

Trama: Margaret è una affermatissima dirigente, tutto sembra andare per il meglio nella sua carriera quando si scopre che essendo di nazionalità canadese avrebbe dovuto sbrigare delle pratiche per rimanere negli Stati Uniti. Per non essere deportata in Canada Margaret impone al bistrattato assistente che lui la sposi. Naturalmente finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altra.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Troppo napoletano

Questa sera su Rai 2 va in onda il film A Napoli non piove mai, commedia di e con Sergio Assisi.

Trama: Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 19 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – La cattedrale del mare

Su Canale 5 stasera va in onda il primo episodio della serie La cattedrale del mare.

Trama: Nel 1319 il servo Bernat scappa con il figlioletto Arnau e si rifugia dalla sorella a Barcellona. Qui, 10 anni dopo, il ragazzo è accusato di una tragedia.

GUIDA TV 19 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera tornano Le Iene con una versione completamente diversa per via dell’emergenza Coronavirus.

PROGRAMMI 19 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 19 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 007 – Il mondo non basta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il mondo non basta, nuovo capitolo delle avventure di 007.

Trama: James Bond 007 recupera i soldi pagati da un miliardario inglese per il riscatto della figlia Electra. La ragazza, rimasta orfana dopo la morte violenta del padre, sembra ancora minacciata dal suo aguzzino, un terrorista anarchico chiamato Renard (in francese “volpe”). In realtà, proprio lei è al centro di un intrigo internazionale destinato a sovvertire l’ordine economico mondiale. Terza avventura con Pierce Brosnan nei panni di Bond.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Soldado

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Soldado, con Benicio Del Toro e Josh Brolin.

Trama: Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di “Sicario”. Ingaggiato dall’FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e USA.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 7 Live

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di E poi c’è Cattelan.

