Stasera in tv 19 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 19 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 19 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Speciale Tg1

21:30 – Un sacchetto di biglie

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Un sacchetto di biglie.

Trama: Parigi. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bambini, vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice loro che debbono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovranno mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:05 – Roma-Spezia

Questa sera su Rai 2 va in onda la partita di Coppa Italia Roma-Spezia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano.

STASERA IN TV 19 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA – Firenze e Milano

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Viaggio nella grande bellezza. Protagoniste della serata: Firenze e Milano.

GUIDA TV 19 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Rampage – Furia animale

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Rampage.

Trama: Basato sull’omonimo videogioco degli anni ottanta. Davis dovrà salvare il mondo e il suo amico gorilla da mostri distruttivi senza freno.

PROGRAMMI 19 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 19 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Come neve a Natale

Su Tv8 questa sera va in onda il film Come neve a Natale.

Trama: Nel New England c’è un concorso che premia la cittadina con il più acceso spirito delle feste e le migliori decorazioni di Natale. Il sindaco dell’ East Riverton e quello del West entrano così in competizione e saranno disposti a tutto pure di vincere.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Ex

Questa sera sul Nove va in onda il film Ex.

Trama: Le storie di Sergio, psicologo divorziato, Filippo e Caterina appena separati, Luca e la moglie Loredana in fase di rottura, si intrecciano in questa commedia sugli amori finiti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Only – Minaccia letale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Only.

Trama: Una cometa rilascia un misterioso virus che colpisce tutte le donne del mondo decimandole. Eva potrebbe essere l’unica donna rimasta sulla Terra ma ciò mette a repentaglio la sua relazione con il fidanzato, con cui è costretta a nascondersi in un appartamento super sterilizzato. Dopo mesi di quarantena, si avventureranno nell’ignoto per vivere insieme un’ultima e definitiva esperienza.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di 4 Ristoranti.

