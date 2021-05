Stasera in tv 18 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano

23:35 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata in replica de Il Commissario Montalbano. Un fatto assai insolito: una mattina Fazio non si presenta al commissariato. Non si riesce a rintracciarlo in nessun modo, non è a casa, il cellulare è spento. Giunge addirittura il padre dell’ispettore, che rivela a Montalbano di essere preoccupato, perché aveva un appuntamento col figlio, che non si è presentato, e non riesce a trovarlo in nessuna maniera. Il commissario capisce che Fazio deve avere intrapreso un’indagine in solitaria, di testa sua, senza dire niente a nessuno, e probabilmente ha avuto qualche problema. Seguendo labili tracce, Montalbano individua il posto dove Fazio si era recato la sera precedente e vi trova i segni di una sparatoria. Tremendamente angosciato, non può che concludere che il suo ispettore è stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Salvo continua le indagini e finalmente viene contattato da un latitante, che ha qualcosa di importante, ma purtroppo non rassicurante, da raccontargli: presso la montagna Scibetta ha visto Fazio, ferito alla testa, nelle mani di due criminali che volevano ucciderlo gettandolo in uno dei pozzi secchi. Per Montalbano e i suoi inizia una drammatica ricerca: con la consapevolezza che con tutta probabilità il giovane ispettore è morto, Salvo fa ispezionare i pozzi secchi. Di lui però nessuna traccia e la missione del commissario Montalbano, ormai in preda all’angoscia, sarà quella di ritrovarlo, ad ogni costo, vivo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei

22:50 – Fuori Tema

Questa sera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata dello show di Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il talk di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

STASERA IN TV 18 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la notizia

21:20 – Ricomincio da me

Questa sera su Canale 5 va in onda il film con Jennifer Lopez Ricomincio da me.

Trama: Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio…Per Maya è una sconfitta, almeno fino a quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.

GUIDA TV 18 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

21:20 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. L

PROGRAMMI 18 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 18 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il programma Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:40 – Attacco al potere – Olympus has fallen

Questa sera sul Nove va in onda il film Attacco al potere.

Trama: Mike Banning (Gerard Butler) è un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca è attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che può salvare la vita del Presidente (Aaron Eckhart) e il futuro della nazione stessa.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Calibro 9

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Calibro 9.

Trama: Milano, oggi. Fernando, il figlio di Ugo Piazza, è un brillante penalista cresciuto da sua madre Nelly con l’intento di farne un uomo diverso da suo padre. Ma se in città scompaiono 100 milioni di euro con una truffa telematica, e se il principale indiziato è proprio un cliente dell’avvocato Fernando Piazza, quel cognome non può non avere un peso e portare ad un naturale collegamento. Soprattutto se la società truffata è solo una copertura e, chi c’è dietro, è una delle più potenti organizzazioni criminali del pianeta: la ‘ndrangheta. Milano, Calabria, Francoforte, Mosca e Anversa sono solo alcune caselle dello scacchiere su cui Fernando è costretto a giocare la partita per la propria vita… una partita da giocare a tutto campo, impegnativa come il nemico che si trova a fronteggiare.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma Cinque ragazzi per me.

