Stasera in tv 18 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 18 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 18 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Perduta nel Vermont

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Perduta nel Vermont pellicola romantica del 2017.

Trama: La famosa scrittrice Angela Young, sorpresa dal successo improvviso ed esasperata dall’attenzione dei mass media, ”fugge” per un weekend da sola nel Vermont. A causa di un incidente d’auto perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina, Jeff Callan che vive da solo con i due figli dopo la morte della moglie. Così per Angela comincia un’altra vita.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Su Rai 2 questa sera va in onda una puntata di Squadra Speciale Cobra 11.

Trama: Durante una visita in un club, Dana riesce a salvare una sua coetanea, Hannah, da un rapimento. La porta nel suo appartamento per proteggerla ma vengono inseguite da una ragazza misteriosa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto – Speciale

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale in prima serata di Chi l’ha visto sul piccolo Gioele con ricostruzioni e collegamenti degli inviati dai luoghi più significativi della vicenda.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – L’amore è eterno finché dura

Questa sera su Rete 4 va in onda il film L’amore è eterno finché dura, di e con Carlo Verdone.

Trama: Gilberto partecipa ad uno ‘speed date’, ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d’affari, che si è appena fidanzato con Carlotta.

STASERA IN TV 18 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – Lo show dei record

Questa sera su Canale 5 va in onda una replica de Lo show dei record.

GUIDA TV 18 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:10 – Chicago PD

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago PD.

Trama: Antonio lotta con la sua coscienza sporca mentre cerca di catturare un grosso spacciatore.

PROGRAMMI 18 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di In onda.

PROGRAMMI TV 18 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La perla del paradiso

Questa sera va in onda il film La perla del paradiso.

Trama: Romanticismo e avventura fra splendidi paesaggi. Un’intraprendente fotografa e un timoroso romanziere partono per le isole Fiji alla ricerca di una famigerata perla blu.

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Rambo – Last blood

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film Rambo – Last blood, con Sylvester Stallone.

Trama: John Rambo si è ritirato in Arizona, presso la tenuta di famiglia dove vive con la domestica e amica Maria e con la nipote Gabrielle, entrambe di origini messicane. L’uomo è più integrato che mai, tanto che aiuta anche la forestale nel corso di una alluvione, ma è sempre tormentato dai fantasmi della guerra, infatti vive in un ampio labirinto di tunnel che ha scavato sotto il terreno del ranch. Gabrielle sta per andare al college, ma un’amica trasferitasi in Messico le ha detto di aver trovato suo padre e la ragazza vorrebbe conoscerlo. John e Maria non sono d’accordo, ma Gabrielle non si lascerà convincere e finirà in grave pericolo, obbligando lo zio a imbracciare ancora una volta le armi.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Un sogno in affitto. Paola Marella, accompagnata da un ospite, entra in tre case di lusso. Oltre a scoprire il territorio, a fine puntata verrà svelata la casa preferita dai protagonisti.

