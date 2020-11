Stasera in tv 17 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 17 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 17 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Gli orologi del diavolo

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della fiction Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il collegio

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata de Il Collegio 1992.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Fuori dal coro.

STASERA IN TV 17 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Ma cosa ci dice il cervello

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima tv il film Ma cosa ci dice il cervello, con Paola Cortellesi.

Trama: Giovanna è una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi Fantastici 5, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

GUIDA TV 17 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 17 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 17 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Domeniche da Tiffany

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv il film Domeniche da Tiffany.

Trama: L’amico d’infanzia immaginario della compassata Jane Claremont torna per darle dei consigli sul suo imminente matrimonio e aiutarla a riscoprire la gioia, l’innocenza e la creatività che la vita può offrire. Basato sul romanzo di J. Patterson e G. Charbonnet.Commedia gradevole che non banalizza il tema dell’angelo sulla Terra.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Fuori in sessanta secondi

Questa sera sul Nove va in onda il film Fuori in sessanta secondi.

Trama: La sorte di un giovane è segnata a meno che non intervenga suo fratello Memphis, che è uscito dal giro dei furti di macchine da tempo, ma che in passato era il Numero 1. Memphis ha solo quattro giorni per rubare cinquanta auto e portarle a Calitri. Mette insieme il gruppo e passa all’azione con l’aiuto anche di una sua vecchia fiamma. Ma un poliziotto grintoso si è messo sulle tracce e gli creerà non pochi problemi. Nicolas Cage lascia la guida delle ambulanze per riportare in auge il mito del pilota spericolato che fu proprio di Steve McQueen. Sceglie così il remake di un film di serie B degli anni Settanta Gone in 60 seconds di H.B.Halicki.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- The Room – La stanza del desiderio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Room.

Trama: Inquietante thriller psicologico con Olga Kurylenko e Kevin Janssens. Una giovane coppia si trasferisce in una casa dotata di una stanza segreta in grado di materializzare qualsiasi desiderio. Ma la realizzazione del loro sogno più grande porterà conseguenze devastanti.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Antonino Chef Academy.

