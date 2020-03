Stasera in tv 17 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 17 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 17 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ricomincio da noi

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Ricomincio da noi, con Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie, Joanna Lumley.

Trama: Sandra (Imelda Staunton) e’ una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito (con il quale e’ sposata da 40 anni) ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne “alternativa” che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei, Sandra scoprira’ una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscera’ Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei insolito, Sandra iniziera’ una nuova vita.

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Pechino Express.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di Fuori dal coro

STASERA IN TV 17 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Italia viaggio nella bellezza – Vaticano

Su Canale 5 stasera va in onda il documentario Italia viaggio nella bellezza – Vaticano. Cesare Bocci ci accompagna in uno straordinario percorso tra i tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano.

GUIDA TV 17 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Harry Potter e la camera dei segreti

Su Italia 1 questa sera va in onda il secondo film della storica saga di Harry Potter.

Trama: Secondo episodio della saga del piccolo mago. Harry non ascolta i consigli dell’elfo Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron alla scuola di magia di Hogwarts. Quando arriva all’istituto, scopre che non tutto fila per il verso giusto: infatti la camera dei segreti e’ stata riaperta, consentendo a una creatura mostruosa di seminare il caos. Le sue vittime vengono infatti trasformate in pietra, e a sventare la minaccia non serve l’aiuto del popolare professor Gilderoy Lockhart. A salvare la situazione dovra’ intervenire proprio Harry.

Trailer:

PROGRAMMI 17 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 17 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – I magnifici sette

Su Tv8 questa sera va in onda il film I magnifici sette.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Peppermint – L’angelo della vendetta

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Peppermint – L’angelo della vendetta.

Trama: La vendetta di una donna, Riley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, trasformatasi in una spietata assassina. Dopo l’uccisione del marito e della figlia davanti ai suo occhi da parte di una gang di narcotrafficanti con a capo il boss Diego Garcia, Riley cerca invano giustizia in quanto, le sue dichiarazioni vengono invalidate e il processo annullato da un giudice corrotto. Parte così la caccia all’uomo…a uno a uno cercherà i responsabili impuniti della strage per farsi giustizia da sola.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 11

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo episodio di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

