Stasera in tv 16 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 16 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 16 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica una puntata della serie Nero a metà con Claudio Amendola dal titolo Viva gli sposi.

Trama: Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma,che si sente straniero a casa sua; l’altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

Questa sera su Rai 2 va in onda la nuova edizione di Made in Sud, con Stefano De Martino, Fatima Trotta e il capocomico Biagio Izzo. Torna su Rai 2 la comicità Made in Sud, il celebre show comico, prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni con tante novità, a partire dalla conduzione, affidata a Stefano De Martino al suo debutto al fianco di Fatima Trotta. Il programma vedrà la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo. Nato e cresciuto tra il Vesuvio e il mare, Stefano De Martino sarà, accanto alla “veterana” Fatima Trotta, il padrone di casa dello show che per sette puntate andrà in diretta dall’Auditorium del Centro di Produzione TV di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Sul palco si alterneranno comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti non solo dalle aree del Sud Italia. Il cast sarà arricchito da un corpo di ballo di otto elementi diretto dal coreografo Fabrizio Mainini. Il programma vedrà la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:50 – Vox Populi

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal Coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 16 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Cado dalle nubi

Su Canale 5 stasera va in onda il film di Checco Zalone Cado dalle nubi.

Trama: Cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercar fortuna dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay. A Milano Checco conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi.

GUIDA TV 16 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 16 GIUGNO 2020: LA 7

Su La7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Bersaglio mobile

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata speciale di Bersaglio mobile, la trasmissione condotta da Enrico Mentana.

PROGRAMMI TV 16 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 007 Skyfall

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 Skyfall.

Trama: Una minacciosa figura, appartenente a un misterioso passato di cui nessuno e’ a conoscenza, torna a tormentare M, chiamata a dar prova della sua lealtà nei confronti dell’intero corpo di agenti segreti MI6, che ha da sempre diretto con coraggio e determinazione. Con l’obiettivo di salvare il gruppo, noncurante dell’alto costo personale che la missione comporta, l’agente 007 non esita a mettersi in azione per aiutare M e rintracciare chi la vuole fuori dai giochi, provando a liberarsene prima che sia troppo tardi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Tutte le mie notti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Tutte le mie notti.

Trama: Barbora Bobulova, Benedetta Porcaroli e Alessio Boni nel thriller d’esordio di Manfredi Lucibello, prodotto dai Manetti Bros. In una cittadina di mare una donna matura, Veronica, accoglie nella sua villa Sara, una ragazza che afferma di fuggire da qualcuno che potrebbe ucciderla. Entrambe hanno segreti inconfessabili e bugie di facciata dietro cui nascondersi. Gradualmente, però, dalla penombra delle loro esistenze enigmatiche, emergono le verità, i retroscena e soprattutto un uomo misterioso. L’incontro fra Veronica e Sara potrebbe cambiare per sempre le vite di entrambe.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – EPPC

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata di EPPC.

