Stasera in tv 16 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 16 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 16 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Per sempre la mia ragazza

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Per sempre la mia ragazza

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La caserma

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata de La caserma.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Cartabianca, con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk politico-economico.

STASERA IN TV 16 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:00 – Barcellona-Psg

Questa sera su Canale 5 va in onda la partita di Champions League Barcellona-Psg

GUIDA TV 16 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene.

PROGRAMMI 16 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 16 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Foto di famiglia

Questa sera su Tv8 va in onda il film Foto di famiglia.

Trama: Sylvie e Maggie hanno una vita molto simile, con mariti sempre in viaggio per lavoro e figli diventati grandi che presto lasceranno casa. Quando le loro figlie fanno amicizia durante una visita al college, le due donne scopriranno un segreto scioccante che minaccia di dividere per sempre le loro famiglie.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – The November Man

Questa sera sul Nove va in onda il film The November Man.

Trama: Peter Devereaux (Pierce Brosnan), ex agente operativo della Cia, e’ costretto a ritornare in azione per una missione molto personale e si ritrova coinvolto contro un suo ex allievo in un gioco mortale, che coinvolge anche alti funzionari della Cia e il presidente russo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Kingdom

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Kingdom.

Trama: Una squadra FBI dell’anti-crimine viene spedita in Arabia Saudita con lo scopo di investigare sulle cause di un attentato che ha ucciso numerosi civili americani. Trovare i responsabili del massacro si rivelerà molto più difficile del previsto. I quattro agenti hanno, infatti, solo cinque giorni a disposizione per le indagini…

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

