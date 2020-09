Stasera in tv 15 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 15 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 15 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il Commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica un’altra puntata del Commissario Montalbano che s’intitola “La giostra degli scambi”

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Boss in incognito 1^TV

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv la nuova puntata di Boss in incognito.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Fuori dal coro.

STASERA IN TV 15 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – A star is born 1^TV

Su Canale 5 va in onda in prima tv A star is born con Lady Gaga e Bradley Cooper.

Trama: Il remake di “e’ nata una stella”, premiato con il Golden Globe per la migliore canzone, segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, anche protagonista al fianco di Lady Gaga. Un musicista si innamora di una cantante disillusa e la porta al successo. 8 nomination agli Oscar 2019.



GUIDA TV 15 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Deadpool

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Deadpool.

Trama: Le avventure del mercenario Wade Wilson, un ex agente delle forze speciali che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identita’. Con la sua nuova abilita’ di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andra’ a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.



PROGRAMMI 15 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 15 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Name That Tune – Indovina la canzone

Su Tv8 questa sera va in onda il game Name That Tune. Sei uno di quelli che sa riconoscere una canzone dai primi tre secondi? Ascolti musica tutto il giorno e sei sempre preparato sulle hit del momento? Allora non puoi perdere Name That Tune – Indovina la canzone, il nuovo e irresistibile quiz musicale condotto da Enrico Papi, pronto a divertire i concorrenti VIP e il pubblico a casa.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- 7 ore per farti innamorare

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film 7 ore per farti innamorare

Trama: Un giornalista segue un corso di ‘arte del rimorchio’ per riconquistare la sua ex

SKY UNO

20:25 – X Factor 2020 Making of

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma Alessandro Borghese 4 ristoranti.

