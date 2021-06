Stasera in tv 15 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 15 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 15 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Francia-Germania

Questa sera su Rai 1 in diretta la partita degli Europei Francia-Germania.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare

Questa sera su Rai 2 in prima visione la serie I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare. Miss Peregrine Fisher scopre che sua zia Phryne, scomparsa dopo un incidente aereo, era una famosa detective privata, faceva parte del Club delle Avventuriere e, morendo, le ha lasciato un’eredità ed un’indagine.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il talk di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – Io, loro e Lara

Su Rete 4 il film di Carlo Verdone Io, loro e Lara. Carlo è un prete missionario in piena crisi, infatti pensa di aver perso la fede. Torna dall’Africa a Roma per cercare conforto nella famiglia, ma nessuno gli da retta anzi, viene sommerso dai loro problemi: Il padre anziano che si sposa con la badante, il fratello cocainomane e donnaiolo. Poi per caso incontra Lara, una bellissima ragazza che lo attrae e allo stesso tempo lo intimorisce.

STASERA IN TV 15 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la notizia

21:20 – New Amsterdam stagione 3

Questa sera su Canale 5 va in onda una puntata della terza stagione di New Amsterdam. In occasione della giornata nazionale della lotta all’AIDS, il New Amsterdam invita a parlare George Helms, ex direttore sanitario e promotore dell’iniziativa di dispensare, per quella giornata, cure gratuite ai pazienti sieropositivi e test HIV per tutti. Ma quando Max nota che qualcuno ha imbrattato la foto di Helms, decide di indagare personalmente sul vandalo. Le ricerche lo portano prima a Howie, ex attivista per i diritti gay negli anni ’80, e poi a Dale Rustin, ex direttore della banca del sangue dell’ospedale, ora malato terminale. Sharpe è presa in contropiede dall’arrivo di Mina, attesa solo per l’indomani, e si trova a misurarsi con il suo senso di inadeguatezza nei confronti della nipote. Iggy, ansioso di riabbracciare Kapoor, organizza per lui una festa a sorpresa, ma viene gelato dall’annuncio delle sue dimissioni, che lui vive come un vero e proprio abbandono.

GUIDA TV 15 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

21:20 – Le Iene presentano – Mario Biondo: Un suicido inspiegabile

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene presentano – Mario Biondo: Un suicido inspiegabile. Le iene indagano sulla morte di Mario Biondo, il cameraman, trovato senza vita a Madrid il 30 maggio 2013.

PROGRAMMI 15 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – The Queen – La regina

Questa sera su La7 va in onda il film The Queen. Dramma storico biografico sulla Regina Elisabetta II di Inghilterrra. In particolare il film narra del difficile periodo che investì la famiglia reale dopo la morte di Diana. Helen Mirren vinse l’Oscar per la sua interpretazione.

PROGRAMMI TV 15 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 50 volte il primo bacio

Su Tv8 questa sera va in onda il film 50 volte il primo bacio.

Trama: Siamo nelle Hawaii, Henry un simpatico veterinario si innamora a prima vista di Lucy. Lei però ha un problema, a causa di un incidente ricorda solo le ultime 24 ore e rivive così tutti i giorni lo stesso giorno di quando ebbe l’incidente.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:40 – The Italian Job

Questa sera sul Nove va in onda il film The italian Job.

Trama: Dopo aver sottratto una montagna di lingotti d’oro da un palazzo veneziano, Charlie Croker e la sua banda – formata da un complice interno, un genio del computer, un autista, un esperto di esplosivi e uno scassinatore di casseforti – devono arrendersi all’evidenza: qualcuno ha “soffiato”. Con l’aiuto di Stella, il gruppo si trasferisce in California sulle tracce del traditore, per recuperare il malloppo. Il piano prevede di manipolare il sistema di controllo del traffico di Los Angeles, creando un ingorgo di proporzioni mai viste.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ve ne dovete andare

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ve ne dovete andare.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma Cinque ragazzi per me.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI