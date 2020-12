Stasera in tv 15 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 15 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 15 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Il Commissario Montalbano – Una voce di notte

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata del Commissario Montalbano – Una voce di notte.

Trama: Gli anni passano per tutti. Anche per il commissario Montalbano. Il giorno del suo compleanno, Montalbano arresta un pirata della strada e lo fa sbattere in cella. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio, il figlio scapestrato del presidente della Provincia di Montelusa, Montalbano capisce di essersi infilato in un bel problema. Quello stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di cui è direttore. Anche in questo caso, Montalbano si rende conto che la faccenda non sarà di semplice soluzione, perché il supermercato in cui è avvenuto il furto è notoriamente sotto controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro. Il presidente del consiglio d’amministrazione, d’altra parte, è l’onorevole Mongibello, avvocato di fiducia della famiglia. Le cose si complicano ancora di più quando il direttore Nicotra si suicida, impiccandosi nel suo ufficio. Per l’opinione pubblica, e per l’onorevole Mongibello, che minaccia un’interpellanza parlamentare sulla vicenda, la responsabilità di questa morte è da attribuire a Montalbano e ad Augello, che hanno interrogato in modo molto rude Nicotra accusandolo nemmeno larvatamente di essere complice dei ladri.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Collegio

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata de Il Collegio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata dell’approfondimento di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – L’amore non va in vacanza

Su Rete 4 va in onda il film L’amore non va in vacanza.

Trama: Una ragazza americana e una ragazza inglese si scambiano la casa per le vacanze in cerca di pace e solitudine per riprendersi dalle ultime delusioni sentimentali. L’amore non va in vacanza però quindi busserà alle loro porte anche lontano da casa.

STASERA IN TV 15 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:00 – Aquaman

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione il film Aquaman.

Trama: Film d’azione di James Wan con immagini spettacolari ed effetti visivi mozzafiato del mondo sottomarino, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Arthur Curry, metà uomo, metà Atlantideo, dovrà unire il mondo terrestre con quello dell’oceano e diventare re di Atlantide. Arthur, J.Momoa, sarà aiutato nell’impresa da Mera e Vulko, rispettivamente A.Heard e W.Dafoe.

GUIDA TV 15 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene.

PROGRAMMI 15 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 15 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Natale fuori città

Su Tv8 questa sera va in onda il film Natale fuori città.

Trama: Una giovane principessa annoiata dai suoi doveri ufficiali decide di regalarsi due giorni di libertà tra la gente comune per capire come sia vivere senza la corona reale. Il destino la porterà ad innamorarsi di un affascinante ragazzo ignaro della sua reale identità. Il Natale si avvicina e la principessa dovrà scegliere se, come e quando svelare al giovane la sua verità. Una giovane principessa annoiata dai suoi doveri ufficiali decide di regalarsi due giorni di libertà tra la gente comune per capire come sia vivere senza la corona reale. Il destino la porterà ad innamorarsi di un affascinante ragazzo ignaro della sua reale identità. Il Natale si avvicina e la principessa dovrà scegliere se, come e quando svelare al giovane la sua verità.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – Renevant – Redivivo

Questa sera sul Nove va in onda il film Revenant.

Trama: Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Attacco al potere

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Attacco al potere.

Trama: Mike Banning (Gerard Butler) è un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca è attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che può salvare la vita del Presidente (Aaron Eckhart) e il futuro della nazione stessa.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 14 dicembre 2020, programmi e film: Ben is back, Gf Vip, Report Stasera in tv venerdì 11 dicembre 2020, programmi e film: The Voice Senior, Troppa Grazia, Gf Vip Stasera in tv giovedì 10 dicembre 2020, programmi e film: Wonder, Harry Potter 5, Le Iene Show