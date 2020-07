Stasera in tv 14 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 14 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 14 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Resident 2 1^TV

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova stagione di Resident: la seconda stagione riporta il medical drama sulla prima rete di Viale Mazzini con la prima puntata in prima tv.

Trama: A causa di un attacco hacker il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettri ca. Mina e Austin sono costretti in condizioni d’emergenza ad operare una bambina di pochi giorni nata prematura…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Squadra Speciale Cobra 11, arrivato alla stagione 23 con l’episodio sette.

Trama: Semir e Paul assistono ad un omicidio. Le ultime parole della vittima li conducono in un monastero, dove devono partecipare ad un seminario di squadra per scoprire, sotto copertura, il colpevole…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Il ragazzo di campagna

Su Rete 4 va in onda il film Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi, Donna Osterbuhr.

Trama: Artemio abita al paese: quattro case sperdute nella campagna dove non succede mai niente e l’unico spettacolo e’ il passaggio del treno. Artemio vuole andarsene e si decide al grande passo quando gli viene proposto come prospettiva il matrimonio con la desolante Maria Rosa. Ma nella tentacolare metropoli al nostro eroe ne succedono di tutti i colori, sia per quanto riguarda la ricerca di un lavoro che sul piano delle esperienze sentimentali.

STASERA IN TV 14 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – All Together Now – La super sfida

Su Canale 5 stasera va in onda All Together Now – La super sfida, un gruppo di cantanti (o aspiranti tali) salirà sul palco per esibirsi dinanzi una giuria mastodontica, composta da 100 membri tra artisti ed esperti di musica, il tutto guidato da Michelle Hunziker e J-Ax.

GUIDA TV 14 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Chicago P.D.

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Chicago P.D.

Trama: La moglie di un consigliere politico viene aggredita e picchiata a morte. Voight mette subito in moto la squadra per trovare il responsabile.

PROGRAMMI 14 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione In onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese che durerà fino alle 23:15.

PROGRAMMI TV 14 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – La tata dei desideri

Su Tv8 questa sera va in onda il film La tata dei desideri con Vanessa Marcil, Dean Stockwell, Brennan Elliott.

Trama: Il vedovo David cerca per i figli Ben ed Emily una tata che riesca a gestirne il boicottaggio. La trova nella determinata e affascinante Kate.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Fury

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Fury con Brad Pitt.

Trama: Un manipolo di soldati americani sfida i nazisti nel loro territorio a bordo di un carro armato.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Antonino Chef Academy

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Antonino Chef Academy.

