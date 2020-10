Stasera in tv 13 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 13 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 13 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Imma Tataranni Sostituto Procuratore

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata di Imma Tataranni Sostituto Procuratore.

Trama: Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e schietto, al lavoro come a casa, che non la rende simpatica a tutti. Il Sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni è un concentrato di memoria, un vero e proprio talento di intelligenza e di caparbietà ed è questo che la rende più unica che rara e che le consente di portare a termine il suo lavoro come nessun altro.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’ora sola ti vorrei

Questa sera su Rai 2 va in onda Un’ora sola ti vorrei, lo show di Enrico Brignano.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Fuori dal coro.

STASERA IN TV 13 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Skyscraper

Su Canale 5 va in onda il film Skyscraper.

Trama: Will, ex agente dell’Fbi e veterano di guerra, si occupa di valutare gli standard di sicurezza dei grattacieli. Per lavoro in Cina, vede andare in fiamme il grattacielo piu’ alto e sicuro del mondo. Ritenuto colpevole, Will si vede costretto a scappare, a ricercare i veri responsabili e a salvare sia la sua reputazione sia la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio.

GUIDA TV 13 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene

Questa sera su Italia 1 torna Le Iene Show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

PROGRAMMI 13 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda un’altra puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 13 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:25 – Name That Tune – Indovina la canzone

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Name That Tune – Indovina la canzone

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15 – Daylight – Trappola nel tunnel

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Daylight.

Trama: A causa di un incidente molte persone rimangono intrappolate in un tunnel che rischia di inondarsi per l’apertura di una falla. Interverrà Kit Latura, ex responsabile della sicurezza, che conosce ogni angolo del tunnel.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

