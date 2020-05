Stasera in tv 12 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 12 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 12 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Io sono Mia

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Io sono Mia dedicato a Mia Martini, interpretata da Serena Rossi.

Trama: Mia Martini, un’artista dalla voce unica e dalla capacità di scrittura intensa, un’esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni. Questa è la sua storia e il racconto del pregiudizio che ha deviato il corso della sua vita.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – A Napoli non piove mai

Questa sera su Rai 2 va in onda il film A Napoli non piove mai, commedia di e con Sergio Assisi.

Trama: Barnaba soffre della sindrome di Peter Pan. Jacopo è vittima della sindrome dell’abbandono. Sonia soffre della sindrome di Stendhal. Il loro incontro porterà questi tre personaggi a superare le rispettive “sindromi” e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piove mai.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 12 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Mission Impossibile: Fallout

Su Canale 5 stasera va in onda il film Mission Impossible: Fallout, con Tom Cruise.

Trama: Ethan Hunt riceve a Belfast l’ordine di una nuova missione impossibile: recuperare una valigia di plutonio e scovare i cattivissimi che immancabilmente vogliono metterci le mani sopra. Sulle tracce di John Lark, il misterioso finanziatore del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari, ritrova a Berlino i compagni di sempre: Benji e Luther, a cui salva la pelle compromettendo la missione. E adesso tocca riparare, lanciandosi sul cielo di Parigi per (s)mascherare Lark e incontrare la Vedova Bianca, un’intermediaria sexy e letale. Come a ogni missione, niente andrà come previsto.

GUIDA TV 12 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera tornano Le Iene con una versione completamente diversa per via dell’emergenza Coronavirus.

PROGRAMMI 12 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 12 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Crazy Night – Festa col morto

Su Tv8 questa sera va in onda il film Crazy Night – Festa col morto, commedia con Scarlett Johansson.

Trama: Scarlett Johansson è la protagonista di una scatenata commedia al femminile. Cinque amiche si riuniscono per un selvaggio addio al nubilato ma un grottesco colpo di scena le attende.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Face off – Due facce di un assassino

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Face off – Due facce di un assassino con John Travolta e Nicolas Cage.

Trama: L’agente del FBI, Sean Archer, riesce a catturare Castor Troy, pericoloso criminale che anni prima, in un attentato, gli uccise il figlio di sei anni. Durante la cattura Castor viene ferito e rimane in coma avendo prima nascosto una bomba a Los Angeles. L’unico modo per sventare la minaccia è quello di avvicinare il fratello, Pollux, per farsi dire dove è la bomba. Archer si sottopone ad un intervento chirurgico nel quale gli verrà trapiantato il volto di Troy.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 6 Live

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di E poi c’è Cattelan.

