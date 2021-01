Stasera in tv 12 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 12 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 12 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio: Coppa Italia 2020-2021 Milan – Torino

23:00 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Coppa Italia Milan-Torino.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino conduce la quinta edizione del comedy show che fa divertire gli ospiti in studio e il pubblico a casa. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono improvvisare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano.

STASERA IN TV 12 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA – Roma

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Viaggio nella grande bellezza. Protagonista della serata: Roma.

GUIDA TV 12 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – L’uomo d’acciaio

Questa sera su Italia 1 va in onda il film L’uomo d’acciaio.

Trama: Clark Kent/Kal-El (Henry Cavill) è un giornalista ventenne dotato di straordinari poteri. Arrivato sulla Terra dal lontano pianeta Krypton, Clark non conosce quali siano le ragioni di tanta forza e per quali scopi vada usata. Cresciuto con i valori morali trasmessi dai genitori adottivi, Martha (Diane Lane) e Jonathan (Kevin Costner), Clark si ritrova presto a scoprire che avere delle super abilità corrisponde al prendere decisioni molto difficili e più grandi di lui. Quando il mondo si ritrova infatti sotto attacco, Clark è chiamato a stabilire da che parte stare, se combattere per ristabilire l’ordine o porre i suoi poteri al servizio della sete di conquista e potere. Per diventare effettivamente Superman, avrà bisogno di trasformarsi nel punto di riferimento del mondo intero e, soprattutto, di coloro che ama.

PROGRAMMI 12 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 12 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Una festa di Natale da sogno

Su Tv8 questa sera va in onda il film Una festa di Natale da sogno.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – The Expatriate – In fuga dal nemico

Questa sera sul Nove va in onda The Expatriate.

Trama: Rimasto da poco vedovo, Ben Logan (Aaron Eckhart) ha rassegnato le dimissioni da agente della Cia e si è trasferito a Bruxelles per crescere la figlia adolescente (Liana Liberato), che ha visto raramente negli ultimi 14 anni. Mentre è impegnato a costruire le basi del rapporto con lei, Ben accetta di lavorare nella filiale di una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Il suo compito è quello di individuare i difetti in modo che la società migliori le sue tecnologie. Almeno questo è quello che Ben crede, non sapendo di essere, insieme alla figlia, al centro di un vasto complotto internazionale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Lord of War

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Lord of War.

Trama: Il mercante di armi Yuri Orlov deve stare sempre un passo avanti a tutti: all’agente dell’Interpol Jack Valentine, sulle sue tracce da tempo, ai suoi rivali in affari, ma anche ad alcuni dei suoi clienti, tra i più noti dittatori del mondo.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val Rendena

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di 4 Ristoranti.

