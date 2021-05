Stasera in tv 11 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 11 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 11 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – David di Donatello 2021

23:35 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda i David di Donatello 2021. 66ma edizione dei Premi David di Donatello organizzata dall’Accademia del Cinema Italiano, una serata evento tutta dedicata al cinema, italiano e non solo. Grandi eccellenze del nostro paese e star del cinema nazionale e internazionale si avvicenderanno sul palco per premiare e omaggiare i film e i protagonisti dell’anno cinematografico.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei

22:50 – Fuori Tema

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show di Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il talk di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

Su Rete 4 torna il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

STASERA IN TV 11 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la notizia

21:20 – Buongiorno mamma

Questa sera su Canale 5 va in onda la fiction con Raoul Bova Buongiorno, mamma!

GUIDA TV 11 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

21:20 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. L

PROGRAMMI 11 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La7 va in onda il talk di Giovanni Floris, DiMartedì.

PROGRAMMI TV 11 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 149 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il programma Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:40 – La guerra dei mondi

Questa sera sul Nove va in onda il film La guerra dei mondi.

Trama: Dopo tanto tempo, il divorziato Ray Ferrier sta per passare un fine settimana con i figlioletti Robbie e Rachel. A un tratto, però, uno strano marchingegno emerge dal suolo e incenerisce tutto ciò che incontra: è l’inizio dell’attacco degli alieni alla Terra. Nel panico generale, Ray cerca di salvare i suoi bambini.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Tax Collector

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Tax Collector.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma Cinque ragazzi per me.

