Stasera in tv 11 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 11 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 11 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Sorelle

Questa sera su Rai 1 va in onda, in replica, una nuova puntata in replica della fiction Sorelle.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Su Rai 2 questa sera va in onda una puntata di Squadra Speciale Cobra 11.

Trama: Semir e Paul indagano su una rapina che ha provocato la morte di un importante gioielliere…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Speciale Una mattina d’agosto

21:20 – Un amore sopra le righe

Questa sera su Rai 3 va in onda il film in prima tv Un amore sopra le righe.

Trama: Doria Tiller e Nicolas Bedos nella storia di un ‘amore irreversibile’. Nel 1971, un ambizioso scrittore e una brillante studentessa iniziano un tumultuoso rapporto che durerà 45 anni.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – Il secondo tragico Fantozzi

Questa sera su Rete 4 va in onda il film Il secondo tragico Fantozzi.

Trama: Da Montecarlo dove si gonfia d’acqua fino a levarsi in volo come un palloncino, a Genova dove gli si infrange in testa la bottiglia di champagne destinata al varo di una nave, a Roma dove lo segue un ferocissimo alano, ad Agrigento dove viene sparato come uomo proiettile da circo, a Capri dove provoca un terremoto andando a sbattere contro i Faraglioni… il mondo è sempre contro l’infelice ragionier Ugo.

STASERA IN TV 11 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – Lo show dei record

Questa sera su Canale 5 va in onda una replica de Lo show dei record.

GUIDA TV 11 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:10 – Chicago PD

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Chicago PD.

Trama: Le indagini dell’Intelligence sull’omicidio del fidanzato di Burgess, rivelano un’inquietante verità.

PROGRAMMI 11 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di In onda.

PROGRAMMI TV 11 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

21:30 – Amore in bottiglia

Questa sera va in onda il film Amore in bottiglia con Bethany Joy Lenz, Andrew W. Walker e Kate Isaac.

Trama: Concentrata soltanto sulla carriera, in un momento di impulsività Abbey affida i suoi sentimenti piu’ intimi a una lettera anonima che sigilla in una bottiglia e getta nel porto di Boston. Mesi dopo, la bottiglia arriva a riva e viene scoperta da Nick, il figlio del Ceo della compagnia per cui lavora Abbey. Contattata on line la misteriosa donna di cui non conosce l’identità, Nick ne rimane affascinato e in breve tempo ne nasce un flirt virtuale. Sul lavoro, però, tra Abbey e Nick le cose non vanno cosi’ bene: costretti a collaborare per un progetto, finiranno per scontrarsi.

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Duplex – Un appartamento per tre

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film Duplex – Un appartamento per tre.

Trama: Alex e Nancy trovano finalmente la casa dei loro sogni e decidono di comprarla nonostante la spesa sia superiore a quella che avevano preventivato. Ma appena si installano, si rendono conto di aver sottovalutato un problema non da poco: Mrs. Connelly, l’inquilina del piano di sopra, che nonostante l’eta’ avanzata non e’ affatto fragile e gentile come la giovane coppia aveva creduto…

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Antonino Chef Academy.

