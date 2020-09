Stasera in tv 1 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 1 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 1 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 –SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda l’appuntamento con SuperQuark e Piero Angela.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv un altro episodio di Squadra Speciale Cobra 11

Trama: In occasione di un’intervista in un albergo, Paul tenta di far riconciliare la Kruger con Semir. Mentre si trovano tutti nella hall, degli operai armati prendono in ostaggio la Kruger…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Un profilo per due

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Un profilo per due con Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette.

Trama: L’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e – perché no? – di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto si imbatte in un sito di appuntamenti online. Utilizzando l’identità di Alex, Pierre conosce Flora63, un’affascinante giovane donna, e se ne innamora….

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Sms – Sotto mentite spoglie

Su Rete 4 va in onda il film Sms – Sotto mentite spoglie con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere.

Trama: Tommaso sbaglia a inviare un sms e invece di inviarlo alla propria moglie lo invia alla moglie del migliore amico. Quest’ultima comincia a credere che Tommaso sia attratto da lei dando inizio a una serie di equivoci.

STASERA IN TV 1 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Windstorm – Ritorno alle origini

Su Canale 5 stasera va in onda il film Windstorm – Ritorno alle origini con Hanna Binke, Lea van Acken, Amber Bongard, Marvin Linke.

Trama: Il centro di trattamento per cavalli di Mika procede piu’ che bene e l’ha resa una celebrita’. Desiderosa pero’ di liberta’, un giorno dopo aver litigato con la nonna, Mika prende il suo cavallo e si reca in Andalusia, terra da cui proviene l’animale. Qui, ha modo di arrivare alla tenuta di Pedro e di scoprire l’esistenza di una fonte di acqua in mezzo alla steppa arida in cui placano la sete molti cavalli selvatici. Quando la tenuta di Pedro rischia di chiudere per sempre, Mika decide con l’aiuto di Samantha, la figlia di Pedro, di riportare in auge un’antica tradizione con la speranza di salvarla.

GUIDA TV 1 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:20 – C.S.I.

21:20 – Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa

Questa sera su Italia 1 va in onda un’altra puntata di Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa in prima tv.

Trama: L’indagine si svolge all’interno della Fabbrica dei corpi, un centro di ricerche che studia gli effetti dei fattori ambientali sulla decomposizione.

PROGRAMMI 1 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di In Onda.

PROGRAMMI TV 1 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bed and Breakfast

Su Tv8 questa sera va in onda il film Bed and Breakfast.

Trama: Jake Sullivan eredita un piccolo bed and breakfast nei pressi della zona dei vigneti in California. Anche Ana Villanova, una brasiliana con molti problemi da gestire, eredita dal padre la stessa struttura e si convince che sia la soluzione a ogni suo male. Pronta a reclamare la sua proprieta’, Ana si presenta sul posto e scopre come le cose siano piu’ complicate del previsto. La battaglia legale che ne conseguira’ portera’ interessanti novita’ nelle vite di entrambi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Twister

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Twister, un Action catastrofico con Helen Hunt e Bill Paxton.

Trama: Una studiosa di tornado, con un trauma alle spalle, affronta la sua sfida piu’ grande quando un tremendo uragano scatena la sua furia

SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE,

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 31 agosto 2020, programmi e film: La classe degli asini, L’ora della verità, Battiti Live Stasera in tv venerdì 28 agosto 2020, programmi e film: Tutti in piedi, Mai fidarsi del mio vicino, Incontro con il passato Stasera in tv giovedì 27 agosto 2020, programmi e film: Un passo dal cielo, Zelig, Festival di Castrocaro