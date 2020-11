Stasera in tv 9 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 9 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 9 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Gli orologi del diavolo

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv l’attesa fiction con Beppe Fiorello, Gli orologi del diavolo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Kingsman: Secret Service

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Kingsman: Secret Service con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine, Sophie Cookson, Sofia Boutella, Jack Davenport, Corey Johnson, Jorge Leon Martinez, Neve Gachev, Lee Nicholas Harris, Edward Holcroft.

Trama: Quando il geniale tecnico Richard Valentine provoca una minaccia globale, un’organizzazione di spionaggio super-segreta decide di reclutare Eggsy, un ragazzo di strada promettente quanto arrogante, e di inserirlo nell’ultra-competitivo programma di formazione dell’agenzia sotto la guida di Harry Hart, una spia di lungo corso, elegantissimo e dotato di gadget all’avanguardia…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica

STASERA IN TV 9 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 9 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Fast & Furious 8

Questa sera su Italia 1 va in onda Fast & Furious 8.

Trama: Dom e Letty sono in luna di miele a Cuba ed il resto del team ha finalmente trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sara’ messo a dura prova quando una donna misteriosa irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine e a fargli tradire coloro che gli sono piu’ cari.

PROGRAMMI 9 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 9 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Gomorra – La serie

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Gomorra – La serie.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – Riaccendiamo i fuochi

Questa sera sul Nove va in onda una puntata di Riaccendiamo i fuochi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Tolo Tolo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film di Checco Zalone Tolo Tolo.

Trama: nseguito dai creditori, Checco fugge in Africa, ma una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – MasterChef Usa

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di MasterChef Usa.

