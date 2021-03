Stasera in tv 8 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 8 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 8 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata de Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Colette

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Colette.

Trama: Durante le terribili violenze scaturite dalla Seconda guerra mondiale, gli innamorati Villi e Colette vengono catturati dai nazisti e mandati nel famigerato campo di concentramento di Auschwitz. Determinati a stare insieme ma ospitati in composti separati, rischieranno le loro stesse vite per fuggire.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il castello di vetro

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Il castello di vetro.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 8 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Titanic

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Titanic.

GUIDA TV 8 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SOTTOSOPRA

21:20 – TRE UOMINI E UNA GAMBA

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Tre uomini e una gamba.

Trama: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per Gallipoli portando una preziosa gamba di legno acquistata dal loro suocero comune. Nel tragitto incontrano Chiara, che stravolgerà il loro viaggio.

PROGRAMMI 8 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – The Lady

Questa sera su La7 va in onda il film The Lady.

PROGRAMMI TV 8 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Rocky Balboa

Questa sera sul Nove va in onda Rocky Balboa.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’assistente della star

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’assistente della star.

Trama: Grace Davis è una superstar il cui talento ed ego hanno raggiunto livelli incredibili. Maggie, la sua assistente personale, è oberata di lavoro ma aspira ancora a diventare una produttrice musicale, suo sogno d’infanzia. Quando il manager di Grace le propone qualcosa che potrebbe cambiare il corso della sua carriera, Maggie e Grace escogitano un piano che modificherà per sempre le loro vite.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

