Stasera in tv 8 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 8 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 8 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata della serie Il giovane Montalbano, che s’intitola Capodanno.

Trama: Sono già un paio di mesi che Montalbano è a Vigata. Abita ancora in albergo, all’Hotel Pirandello, ed è qui che, proprio la notte di Capodanno, viene commesso un omicidio. Il 1991 quindi comincia pieno di lavoro per il giovane commissario, che si dimentica, o ha preferito evitare, di fare gli auguri al padre che abita a Vigata ma con cui Salvo sembra non voler avere nulla a che fare.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Striminzitic Show

Questa sera su Rai 2 va in onda Striminzitic Show, il nuovo programma di Renzo Arbore. Il cantautore ci ospita nella sua splendida casa e, con contributi di repertorio soprattutto inedito, ci conduce alla riscoperta di personaggi ed artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della televisione italiana.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:50 – Vox Populi

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, intitolata Autonomia Covid.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta repubblica.

STASERA IN TV 8 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Mandela – Long way to freedom

Su Canale 5 stasera va in onda il film Mandela – Long way to freedom, film con Idris Elba basato sull’autobiografia dell’ex presidente sudamericano Nelson Mandela.

Trama: Il film ripercorre la lunga vita di Nelson Mandela, partendo dai suoi inizi come avvocato a Johannesburg. In seguito all’intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all’inasprimento delle misure dell’apartheid, il giovane membro dell’etnia Xhosa diventa la figura centrale nella ribellione alla discriminazione imperante. In quanto leader dell’African National Congress, e a causa di alcuni attentati della sua organizzazione, Mandela viene tradotto nella prigione di Robben Island, condannato all’ergastolo. Sconfitto l’apartheid, Mandela riesce a far accettare delle elezioni democratiche, che lo portano nel 1994 alla presidenza del Sudafrica.

GUIDA TV 8 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Emigratis

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Emigratis.

PROGRAMMI 8 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Gloria

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Gloria.

Trama: Una donna esce dal carcere dopo aver scontato una pena al posto del suo amante. Nel suo appartamento del Bronks un padre le affida suo figlio di 7 anni per salvarlo dai mafiosi che lo perseguitano.

PROGRAMMI TV 8 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Revenant

Su Tv8 questa sera va in onda il film Revenant, con Leonardo Di Caprio.

Trama: Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass e’ l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito e’ riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Midway

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Midway, con Ed Skrein e Patrick Wilson.

Trama: Midway è basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta le eroiche imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra. Il grande Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow, Godzilla, 2012) per raccontare un’impresa epica ha creato un film altrettanto epico che ti porta dritto nel cuore della Battaglia.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata in replica di Italia’s Got Talent.

