Stasera in tv 8 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 8 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 8 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Ricciardi

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Commissario Ricciardi, la nuova serie tv di Rai 1.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv NCIS.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Presa Diretta, con Riccardo Iacona.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk politico-economico presentato da Nicola Porro.

STASERA IN TV 8 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.

GUIDA TV 8 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Transporter: Extreme

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Transporter: Extreme.

Trama: Il figlio di un politico viene rapito, ma in realtà il rapimento è solo per contagiare il bambino con un virus per poi diffonderlo attraverso il padre… Seguito che non fa giustizia al primo film, ma va benissimo per gli amanti degli schiamazzi.

PROGRAMMI 8 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Fuga da Alcatraz

Questa sera su La7 va in onda il film Fuga da Alcatraz.

Trama: Frank Morris, reo di molte fughe dalle carceri statunitensi, viene trasferito al penitenziario di Alcatraz, denominato “The Rock” e famoso per le condizioni che vi rendono impossibili le evasioni.

PROGRAMMI TV 8 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda il programma 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Rocky II

Questa sera sul Nove va in onda il film Rocky II.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Lei mi parla ancora

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Lei mi parla ancora.

Trama: Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia Elisabetta, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca Amicangelo, un editor con velleità da romanziere, per scrivere attraverso i ricordi del padre un libro sulla loro storia d’amore. Amicangelo accetta il lavoro solo per ragioni economiche e si scontra subito con la personalità di un uomo che sembra opposta a lui. Ma il rapporto tra i due diventerà ogni giorno più profondo fino a trasformarsi in un’amicizia sincera.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Hell’s Kitchen USA.

