Stasera in tv 7 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 7 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 7 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Nations League – Paesi bassi vs Italia

Questa sera su Rai 1 va in onda l’appuntamento di calcio con la Nations League: in campo Italia contro Paesi Bassi.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Ritorno al Marigold Hotel

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Ritorno al Marigold Hotel con Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel, Celia Imrie, Ronald Pickup, Penelope Wilton, Diana Hardcastle, Lillete Dubey, Richard Gere, David Strathairn, Tamsin Greig, Tina Desai.

Trama: Sonny sogna di ampliare il suo albergo, l’Hotel Marigold, e realizzare il Second Best Exotic Marigold Hotel, anche se dovrebbe utilizzare il proprio tempo per organizzare l’imminente matrimonio con Sunaina, l’amore della sua vita. Il ragazzo ha messo gli occhi su una proprieta’ promettente ora che il suo primo albergo ha solo un posto vacante, creando una situazione spiacevole in quanto due nuovi ospiti stanno arrivando, Guy e Lavinia. Evelyn e Douglas lavorano a Jaipur, Norman e Carol si confrontano con una relazione esclusiva e Madge si destreggia tra due pretendenti molto ricchi. L’unica che conosce tutte le risposte e’ Muriel, co-manager dell’Hotel, custode dei segreti di tutti gli ospiti. E mentre le esigenze di un matrimonio tradizionale indiano stanno per sommergere tutti, si presenta una situazione inaspettata.



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 7 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Daydreamer 1^TV

Su Canale 5 stasera va in onda in prima tv e per la prima volta in appuntamento serale una nuova puntata di Daydreamer, la soap opera turca andata finora in onda sempre di pomeriggio durante l’estate.

Trama: Sanem crea un profumo speciale per Can. Quest’ultimo resta fortemente impressionato dalla potenza dell’essenza e decide di indossare subito la creazione di Sanem. Perfino Ceyda rimane impressionata dal profumo di Can. Nel frattempo, in ufficio c’e’ un po’ di scompiglio: una spia ha installato una telecamera nascosta nell’ufficio della Fikri Harica. Tutti i dipendenti sono in forte agitazione, a cominciare da Cengiz, che ha una delle sue solite crisi di panico alla sola idea di venire licenziato. Inoltre, crede che tra i suoi colleghi si celi una spia e questo lo agita particolarmente. Deren si prodiga a far installare un sistema di allarme e redarguisce fortemente Ferdi per la sua incompetenza. Dopo aver molto riflettuto, Sanem e’ quasi sicura che dietro l’idea della telecamera nascosta ci sia lo zampino di Emre e decide di affrontarlo.

GUIDA TV 7 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – CSI

21:30 – Lincoln Rhyme

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa.

Trama: Amelia trova un vecchio biglietto scritto dal Collezionista di ossa, indirizzato alla madre della prima vittima. Quando la squadra, grazie alle intuizioni di Lincoln, individua il posto della sepoltura della vittima, il cadavere e’ scomparso. La caccia al Collezionista viene sospesa per risolvere il caso di un attentatore che fa saltare in aria gli appartamenti di proprieta’ di una coppia priva di scrupoli. Il Collezionista ha rinchiuso in cantina la moglie Danielle, che cerca disperatamente di convincerlo a lasciarla andare e scappare in Colorado.

PROGRAMMI 7 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Il giurato

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Il giurato con Demi Moore.

Trama: Prendere parte come giurato al processo contro il mafioso Boffano si rivela un’arma a doppio taglio per Annie Laird, scultrice e madre single. C’e’ infatti chi trama nell’ombra e vuole servirsi di lei per influenzare la giuria. “Il Maestro” e’ un collaboratore della mafia, un uomo spietato capace di uccidere a sangue freddo amici, bambini, donne con cui ha appena fatto l’amore. Annie viene soggiogata da quest’uomo di cui non conosce l’identita’, cosi’ intellettuale e seducente. La scoperta di chi sia veramente e’ per Annie un colpo atroce, che avra’ conseguenze imprevedibili. Tratto dal best seller di George Dawes Green.

PROGRAMMI TV 7 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Gomorra – La serie

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Gomorra – La serie.

NOVE

Sul Nove questa sera va in onda:

20:20- Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Un amore a 5 stelle

Sul canale Nove va in onda il film Un amore a 5 stelle con Jennifer Lopez.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Gli anni più belli

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Gli anni più belli.

Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria per raccontare 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

