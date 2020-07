Stasera in tv 6 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 6 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 6 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata – in replica – de Il giovane Montalbano.

Trama: Un omicidio intralcia il weekend di Salvo e Livia, oltre al progetto di andare finalmente a trovare il padre di Montalbano. Nel mentre, una catena di omicidi di animali comincia a offuscare ogni lunedì…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Made in Sud, il programma comico tornato con una nuova edizione e condotto fedelmente da Stefano De Martino.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo: vacanze italiane

21:10 – Black Butterfly

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Black Butterfly con Antonio Banderas.

Trama: La vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere.

Trailer:



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 6 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Interstellar

Su Canale 5 stasera va in onda il film Interstellar, un film di fantascienza del 2014 con Matthew Mcconaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Topher Grace.

Trama: In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un whormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco e’ l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanita’.

GUIDA TV 6 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Le Iene presentano – Speciale Chico Forti

Su Italia 1 questa sera va in onda lo speciale de Le Iene su Chico Forti, l’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. In occasione di questo appuntamento verranno ripercorsi i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. Gaston Zama, la Iena che da mesi si sta occupando del caso, presenterà inoltre nuovi elementi, testimonianze emerse in questo periodo in cui la vicenda ha suscitato molto interesse.

PROGRAMMI 6 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Eden – Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 6 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Gangs of London

Su Tv8 questa sera va in onda una nuova serie tv, Gangs of London, che racconta la storia dei Wallace, famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici e assicura la pax fra le gang di Londra.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – 18 regali

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film 18 regali, ispirato a una storia vera e che vede nel cast Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli.

Trama: Una donna incinta reagisce a un destino crudele con un’idea speciale per sua figlia.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – America’s Got Talent: The Champions

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata che raccoglie il meglio di America’s Got Talent: con The Champions, i concorrenti più memorabili delle edizioni passate tornano a sfidarsi in un’edizione straordinaria.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 3 luglio 2020, programmi e film: Top Dieci, Ultimo, Le bugie scorrono nel sangue Stasera in tv giovedì 2 luglio 2020, programmi e film: Che Dio ci aiuti, Temptation Island Stasera in tv mercoledì 1 luglio 2020, programmi e film: Vasco – La tempesta perfetta, Aenne Burda