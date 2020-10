Stasera in tv 5 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 5 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 5 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Io ti cercherò

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della nuova fiction con Alessandro Gassmann Io ti cercherò.

Trama: Quando il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere, tutti pensano si tratti di suicidio. Suo padre Valerio, ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è distrutto dal dolore. Così come la sua ex moglie Francesca, che lo accusa di quanto accaduto al figlio, al quale era a lungo mancata la figura paterna.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Jumanji – Benvenuti nella giungla

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Jumanji – Benvenuti nella giungla.

Trama: Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all’interno di un videogame.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 5 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 5 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene presentano: Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile

Questa sera su Italia 1 va in onda uno speciale de Le Iene dedicato a Mario Biondo. Le iene indagano sulla morte di Mario Biondo, il cameraman, trovato morto a Madrid il 30 maggio 2013.

PROGRAMMI 5 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda il film Sette anni in Tibet.

Trama:Lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l’intenzione di scalare una delle cime della catena dell’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l’Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l’austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.

PROGRAMMI TV 5 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:35 – Gomorra la serie 3

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Gomorra la serie.

Trama: Ciro si è ricostruito una nuova vita in Bulgaria, dove è diventato l’uomo di fiducia di un trafficante di droga, Valentin. Regia di Claudio Cupellini.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- Petra 1^TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma l’ultima puntata della serie tv Petra con Paola Cortellesi in contemporanea in onda anche su Sky Atlantic.

Trama: Petra Delicato è un ispettore della mobile di servizio a Genova. Anticonformista e solitaria, dopo un periodo trascorso a lavorare in archivio, viene spostata al settore operativo. Al suo fianco, il Vice ispettore Antonio Monte, un uomo di mezza età con molti anni di servizio sulle spalle e la disillusione di chi pensa di averle viste tutte.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Masterchef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Masterchef USA.

