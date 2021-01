Stasera in tv 4 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 4 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 4 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il tuttofare

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Il tuttofare.

Trama: La pellicola narra la storia di Salvatore Toti Bellastella, avvocato e capo di uno degli studi legali più importanti d’Italia. Sotto la sua direzione lavora il giovane Antonio Bonocore, un bravo praticante che Salvatore utilizza come suo tuttofare: Antonio infatti per lui fa tutto, dal portaborse fino al cuoco. Per premiarlo della sua dedizione, quando il giovane praticante supera infine l’esame d’avvocato con ottimi risultati, Salvatore decide di premiarlo con un’offerta di lavoro imperdibile: un contratto da diecimila euro al mese presso il suo studio, che gli assicuri anche il coinvolgimento nelle cause più importanti. C’è solo un piccolo intoppo: in cambio Antonio dovrà sposare l’amante di Bellastella, Isabel, una ragazza argentina che ha bisogno della cittadinanza italiana.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Io&Marley

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Io & Marley.

Trama: Jenny e John decidono di prendere un cane per fare pratica come genitori. Peccato che il cane si riveli un combina disastri incontenibile.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:15 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda Report, il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci. Report dedica una puntata speciale alla trattativa Stato-mafia, alle stragi del 1992 e quelle del 1993 per cui sono indagati dalla Procura di Firenze anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Con testimonianze inedite e documenti esclusivi verrà ricostruito per la prima volta in televisione il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti. Un filo nero collegherebbe infatti l’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 alle bombe di Capaci e via D’Amelio in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Mafia, massoneria, terroristi di destra e servizi segreti deviati avrebbero contribuito per anni ad organizzare e ad alimentare una strategia stragista che puntava alla destabilizzazione della democrazia nel nostro paese. Lo raccontano a Report magistrati, collaboratori di giustizia e protagonisti dei piani eversivi. Report farà luce sul ruolo inconfessabile ricoperto dagli uomini dello Stato nella pianificazione e nell’esecuzione delle stragi. Una verità a cui probabilmente era arrivato Paolo Borsellino. Quando viene ucciso in via D’Amelio, sparisce l’agenda rossa che portava sempre con sé, dove conservava tutti gli appunti sulle indagini da lui svolte in prima persona sulla strage di Capaci. Che fine ha fatto l’agenda rossa di Paolo Borsellino? Grazie a testimonianze esclusive, Report è in grado di aggiungere un tassello importante alla ricostruzione della vicenda.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 va in onda il talk politico-economico condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 4 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini. Quale concorrente sarà eliminato oggi dalla Casa?

GUIDA TV 4 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Top Gun

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Top Gun.

Trama: Mitchell è un pilota di caccia. Segue i corsi di addestramento per entrare nei “top gun” con la testarda determinazione di essere degno della memoria del padre, caduto in Vietnam. In barba al regolamento, si innamora di Charlie, bionda istruttrice e suo superiore; per di più, si crede responsabile della morte del suo copilota. Grande successo internazionale per questo clip reaganiano che ha fatto di Tom Cruise il divetto rampante dei dimenticabili anni ’80. Sequenze aeree spettacolari, ovviamente. “Take my breath away” di Giorgio Moroder ebbe l’Oscar come miglior canzone.

PROGRAMMI 4 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Robinson Crusoe

Questa sera su La7 va in onda il film Robinson Crusoe.

PROGRAMMI TV 4 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:30 – Das Boot

Su Tv8 questa sera va in onda Das Boot.

Trama: La serie, ambientata nel 1942, si concentra sulla resistenza francese a La Rochelle e sulla difficile vita che affronta un giovane equipaggio a bordo del sottomarino tedesco U 612 in missione in acque nemiche.

NOVE

20:15 – Deal With It

21:30 – Anplagghed

Questa sera sul Nove va in onda lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo Anplagghed. In un quartiere di periferia di una grande metropoli, un gruppo di personaggi è alle prese con i problemi di tutti i giorni.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Charlie’s Angels

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Charlie’s Angels.

Trama: Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di “Angeli”, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli “Angeli” entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Verona

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di Hell’s Kitchen USA

