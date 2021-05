Stasera in tv 31 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Portogallo-Italia

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita degli azzurrini di Nicolato agli Europei Under 21 Portogallo-Italia.

RAI 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Come ti divento bella

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima visione Come ti divento bella.

Trama: Renè è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un’azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell’azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renè ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non è quello che le riviste patinate identificano come “innegabilmente bella”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – In barba a tutto

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 31 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi.

GUIDA TV 31 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Homefront

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Homefront.

Trama: Phil Brocker è un agente della DEA in profonda crisi da quando, durante un’azione contro una banda di bikers, ha fatto uccidere il figlio di un boss che gli ha giurato vendetta. Phil, rimasto da poco vedovo, decide di ritirarsi in una piccola cittadina di provincia per proteggere la figlia Maddy. Qui Maddy entra in conflitto con il figlio di una tossicodipendente…

PROGRAMMI 31 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Insonnia d’amore

Questa sera su La7 va in onda il film Insonnia d’amore, con Tom Hanks.

Trama: Sam, vedovo inconsolabile, cambia lavoro e città, tirandosi appresso il figlioletto, ma non trova rimedio al dolore che gli ha tolto anche il sonno. Il piccolo Jonah ricorre a una trasmissione radiofonica e il “caso” di suo padre diventa di interesse nazionale. Dall’altro capo degli Stati Uniti, la giornalista Annie si commuove e gli scrive una lettera. Poi la butta, ma il destino è, felicemente, in agguato.

PROGRAMMI TV 31 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Gomorra la serie

Su Tv8 questa sera va in onda la serie Gomorra.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Australia

Questa sera sul Nove va in onda il film Australia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:55 – Speciale

21:15 – The outpost

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film The Outpost.

Trama: Una piccola squadra di soldati statunitensi si ritrova dover affrontare centinaia di combattenti talebani in un avamposto in Afghanistan.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma Master Pasticcere di Francia.

