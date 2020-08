Stasera in tv 31 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 31 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 31 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 31 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – La classe degli asini

Questa sera su Rai 1 va in onda il film La classe degli asini con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna, Fabio Troiano, Aurora Giovinazzo, Giovanni D’Aleo, Monica Dugo

Trama:La protagonista della storia e’ l’insegnante torinese Mirella Casale (Vanessa Incontrada), la quale, alla fine degli anni ’50, ha cercato di far chiudere le classi differenziali, tentando di offrire integrazione ed un insegnamento paritario ai bambini portatori di handicap. La donna ha intrapreso questa difficile battaglia dopo che sua figlia era sopravvissuta miracolosamente ad una gravissima malattia, rimanendo semi-paralizzata.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five-0

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv un altro episodio di Hawaii Five-0.

Trama: Il cadavere di una ragazza sembra determinato a vendicarsi dei suoi assassini e nel frattempo un mostro fugge da una cell a sotterranea. Per l’occasione Max torna a far visita agli ex-colleghi…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 31 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – L’ora della verità

Su Canale 5 stasera va in onda la seconda puntata della serie tv L’ora della verità.

GUIDA TV 31 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:20 – C.S.I.

21:10 – Battiti Live

Questa sera su Italia 1 va in onda un’altra puntata del concerto Battiti Live.

PROGRAMMI 31 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Eden Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 31 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Gomorra la serie

Su Tv8 questa sera va in onda una replica di Gomorra – La serie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Jumanji The Next Level

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Jumanji The Next Level

Trama: Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro

SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

