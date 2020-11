Stasera in tv 30 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 30 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 30 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Vite in fuga

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Vite in fuga.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Boston Caccia all’uomo

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Boston Caccia all’uomo.

Trama: Mark Wahlberg, Kevin Bacon e John Goodman nell’incalzante ricostruzione dell’attentato che ha sconvolto Boston. Aprile 2013: due ordigni esplodono durante la maratona provocando tre vittime. Fbi e polizia individuano la pista da seguire e si gettano alla ricerca dei responsabili.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata dell’approfondimento di Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 30 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 30 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Oblivion

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Oblivion.

Trama: Nel 2077, dopo alcune decine d’anni di una guerra che ha reso la Terra un pianeta arido e devastato, il veterano Jack (Tom Cruise) e’ uno degli ultimi sopravvissuti. Riparatore di droni, Jack ha il compito di recuperare dalla superficie terrestre le ultime risorse vitali e ha quasi portato a termine la sua missione prima di abbandonare definitivamente il pianeta. Un giorno, pero’, vicino a lui precipita l’astronave su cui viaggia una misteriosa donna (Olga Kurylenko) e dal loro incontro scaturisce una serie di eventi che costringono Jack a rivedere la sua visione del mondo e ad affrontare pericoli che non aveva previsto per la salvezza dell’intera umanita’.



PROGRAMMI 30 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 30 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

Su Tv8 questa sera va in onda il film Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato.

Trama: Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo Baggins si ritrova al seguito di tredici nani, capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield, alla ricerca del Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale e’ l??Est con le sue aride Montagne Nebbiose, ma prima devono sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra Gollum, una creatura che gli cambiera’ la vita per sempre.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – Transporter: Extreme

Questa sera sul Nove va in onda Transporter: Extreme, il film.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- L’uomo del labirinto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’uomo del labirinto.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – MasterChef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di MasterChef USA.

