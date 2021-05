Stasera in tv 3 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Chiamami ancora amore

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova serie Chiamami ancora amore.

Trama: Dopo undici anni di matrimonio Anna ha deciso di lasciare Enrico proprio il giorno in cui il marito le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno. Anna accetta di partecipare alla festa, per non umiliare Enrico e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il vegetale

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Il vegetale, con Fabio Rovazzi.

Trama: Fabio è un giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata. Entrambi lo considerano un “vegetale”. Un evento inatteso cambierà improvvisamente i ruoli. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, Fabio dovrà reinventare la sua vita.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda lo storico programma d’inchiesta Report, condotto da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 3 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda lo show Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Seguiamo le vicende dei naufraghi vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza privati di ogni tipo di comodità.

GUIDA TV 3 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Overdrive

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Overdrive.

Trama: Andrew e Garrett Foster sono fratellastri che il padre ha riuniti nel segno di una comune passione: quella per il furto di automobili di lusso. I due infatti sono abilissimi nel rubare (e guidare) “qualsiasi cosa abbia un motore”, ma la loro attenzione si concentra sui modelli più prestigiosi, soprattutto d’epoca: Ferrari, Aston Martin, Jaguar. E siccome il motto di Andrew è “se ti guardi intorno e perdi di vista l’obiettivo, l’obiettivo sei tu”, i fratellastri si concentrano su un furto alla volta, ma di altissimo livello, come quello di una Bugatti venduta all’asta per 41 milioni di dollari che li mette nel mirino del miliardario francese Jacomo Morier, “il più grande importatore di black tar d’Europa, collezionista di tutto ciò che è raro e bello”. Morier ingaggia i Foster affinché’ rubino una Ferrari GTO 250 al suo arcinemico Max Klemp, rampollo di una ricchissima famiglia berlinese: uno che, nel garage, di Ferrari ne avrà almeno una decina, tutte rosso fiammante. La vera posta in gioco, però, è il controllo del malaffare a Marsiglia, città di porto in cui si svolge tutta la vicenda.

PROGRAMMI 3 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – The interpreter

Questa sera su La7 va in onda il film The Interpreter.

Trama: Silvia lavora come interprete nella sede delle Nazioni Unite a New York. Un giorno ascolta per caso una conversazione telefonica in cui si parla dell’omicidio di un capo di stato africano. Da quel momento la sua vita è in pericolo. Silvia viene affidata alla custodia dell’agente federale Keller, convinto che anche la donna faccia parte del complotto.

PROGRAMMI TV 3 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Bruno Barbieri 4 hotel

Su Tv8 questa sera va in onda il programma di Bruno Barbieri 4 hotel.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Il tredicesimo guerriero

Questa sera sul Nove va in onda il film Il tredicesimo guerriero.

Trama: Nominato ambasciatore per essere esiliato, Ahmad si imbatterà in un gruppo di vichinghi e li aiuterà suo malgrado nella lotta contro i malvagi Wendol.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The secret – le verità nascoste

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The secret.

Trama: Maja (Noomi Rapace) scampata agli orrori della guerra, si è ricostruita una vita serena in una piccola cittadina americana, insieme a suo marito Lewis (Chris Messina). Un giorno, lungo la strada, le sembra di riconoscere il suo carnefice (Joel Kinnaman) e, dopo vari dubbi e appostamenti, decide di rapirlo, pensando di vendicarsi per gli atroci crimini di guerra che crede abbia commesso contro di lei.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Master pasticciere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma Master pasticciere di Francia.

