Stasera in tv 3 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 3 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 3 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda, in replica, una nuova puntata in replica de Il giovane Montalbano.

Trama: Montalbano ha recuperato il suo rapporto con Livia e ha capito che deve dare una svolta alla sua vita. La paura della ragazza ha un suo fondamento: non tutti possono essere abbastanza forti per accettare l’idea che la persona che ami possa rischiare ogni giorno la vita. Quindi Salvo ha preso la decisione di chiedere al questore Alabiso il trasferimento a Genova per stare più vicino alla sua fidanzata, ma anche per staccare il cordone ombelicale che lo lega alla sua terra, impedendogli di crescere. Il questore accetta a malincuore di favorire la pratica di trasferimento…

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Hawaii Five-0

Su Rai 2 questa sera va in onda una puntata di Hawaii Five-0

Trama: Mary, la sorella di McGarrett, è in visita sull’isola e alloggia per qualche giorno in una casa affittata su Internet. Tuttavia, la sua vacanza dedicata al puro relax rischia di svanire quando viene incuriosita dall’insolito comportamento del suo vicino. Nel frattempo, il resto della Five-0 indaga sulla misteriosa morte di un conducente e del suo passeggero.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Speciale Una mattina d’agosto

21:20 – Bodyguard

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Bodyguard.

Trama: David Budd, eroico ma travagliato veterano di guerra, è ora un operativo della polizia specializzato nella protezione personale. Quando gli viene assegnato il compito di proteggere il segretario di stato Julia Montague, la cui politica rappresenta tutto ciò David che disprezza, si ritrova combattuto tra il suo dovere e le sue convinzioni.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – Cobra

Questa sera su Rete 4 va in onda il film Cobra, con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson, John Herzfeld, Lee Garlington, Art LaFleur.

Trama: Mario Cobretti, detto Cobra, e’ un agente antiterrorismo abbonato alle missioni piu’ folli e pericolose. Gli viene affidata la sicurezza di una modella scampata all’ennesima strage portata a termine da una banda di efferati criminali. La ragazza e’ inseguita dal capo dei killer, ma puo’ stare tranquilla: Cobra e’ un vero duro e alla fine sgomina la gang facendo polpette del suo sanguinario leader.

STASERA IN TV 3 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – Il pesce innamorato

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Il pesce innamorato con Leonardo Pieraccioni.

Trama: Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla e’ piu’ come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine e’ immediato.

GUIDA TV 3 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:10 – Battiti Live

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Battiti Live, il concerto con gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale.

PROGRAMMI 3 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di Eden – Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 3 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

21:30 – L’immortale

Questa sera va in onda il film L’immortale del 2010, con Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini, Richard Berry, Marina FoÏs, Gabriella Wright, Jean-Pierre Darroussin.

Trama: Charly Mattei ha chiuso il suo conto con la giustizia. Da tre anni conduce una vita regolare, dedicata alla moglie e ai suoi due bambini. Ma i suoi sforzi non sono premiati: una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Contro ad ogni aspettativa, tuttavia non muore…

SKY CINEMA UNO

21:15 – Pinocchio

23:25 – Downton Abbey

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film Pinocchio, di Matteo Garrone con protagonista Roberto Benigni.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Garda

21:15 – The Royals – Vizi e virtù a corte Vita a palazzo

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di The Royals.

