Stasera in tv 28 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 28 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 28 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Nero a metà 2

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica un’altra puntata della serie Nero a metà 2, con Claudio Amendola.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Boss in incognito

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Boss in incognito, il programma di Max Giusti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 28 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 va in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 28 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:20 – The Foreigner

Questa sera su Italia 1 va in onda il film The Foreigner

Trama: L’umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra, è costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, dei terroristi responsabili della morte della sua amata figlia dopo il fallimento del sistema giudiziario.

PROGRAMMI 28 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Sette anni in Tibet

Questa sera su La7 va in onda il film Sette anni in Tibet.

Trama:Lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l’intenzione di scalare una delle cime della catena dell’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l’Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l’austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.

PROGRAMMI TV 28 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:35 – Gomorra la serie 3

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Gomorra la serie.

Trama: Ciro si è ricostruito una nuova vita in Bulgaria, dove è diventato l’uomo di fiducia di un trafficante di droga, Valentin. Regia di Claudio Cupellini.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- Petra 1^TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la nuova serie tv Petra – Messaggi dell’oscurità con Paola Cortellesi in contemporanea in onda anche su Sky Atlantic.

Trama: Petra Delicato è un ispettore della mobile di servizio a Genova. Anticonformista e solitaria, dopo un periodo trascorso a lavorare in archivio, viene spostata al settore operativo. Al suo fianco, il Vice ispettore Antonio Monte, un uomo di mezza età con molti anni di servizio sulle spalle e la disillusione di chi pensa di averle viste tutte.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Masterchef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Masterchef USA.

