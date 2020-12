Stasera in tv 28 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 28 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 28 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Bella e la Bestia

Questa sera su Rai 1 va in onda il film La bella e la bestia

Trama: Chi non conosce la storia de La Bella e la Bestia? Il film, con protagonista Emma Watson, è ovviamente ispirato alla fiaba raccontata dalla Disney nel famoso cartone animato.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pixels

23:10 – Una Pezza di Lundini

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Pixels

Trama: Alieni intergalattici fraintendono il filmato di alcuni videogames classici come una dichiarazione di guerra contro di loro e decidono di attaccare la Terra, usando i giochi come modelli per i loro assalti. Il Presidente Will Cooper si rivolge al suo amico d’infanzia Sam Brenner, campione di videogames anni Ottanta e ora installatore di home theater, per guidare una squadra di videogiocatori della vecchia scuola per sconfiggere gli alieni e salvare il pianeta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:15 – I Topi 2

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Maria Teresa – Stagione 2

Questa sera su Rai 3 va in onda la prima puntata della mini-serie Maria Teresa, giunta alla seconda stagione.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 va in onda il talk politico-economico condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 28 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda la 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini. Quale concorrente sarà eliminato oggi dalla Casa?

GUIDA TV 28 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO

Questa sera su Italia 1 va in onda il Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Trama: Nuove avventure per Batman. Sono passati alcuni anni da quando Bruce Wayne (Christian Bale) ha indossato la maschera di Batman per l’ultima volta ma il suo volontario ritiro dalle scene è interrotto quando il commissario Gordon (Gary Oldman) scopre un complotto teso a distruggere dall’interno la città di Gotham City. I nuovi nemici, con cui Batman dovrà confrontarsi, sono la misteriosa Selina Kyle (Anne Hathaway) e il letale Bane (Tom Hardy).

PROGRAMMI 28 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide.

PROGRAMMI TV 28 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:30 – Das Boot

Su Tv8 questa sera va in onda Das Boot.

Trama: La serie, ambientata nel 1942, si concentra sulla resistenza francese a La Rochelle e sulla difficile vita che affronta un giovane equipaggio a bordo del sottomarino tedesco U 612 in missione in acque nemiche.

NOVE

20:15 – Deal With It

21:30 – The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo

Questa sera sul Nove va in onda The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bloodshot

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Bloodshot.

Trama: Ray Garrison, un soldato da poco ucciso sul campo, viene riportato in vita con capacità da supereroe da una società ipertecnologica. Con un esercito di nanotecnologie al posto del sangue, Ray diviene una forza inarrestabile in grado di guarire all’istante dalle ferite eventualmente riportate. Nel controllarne il corpo, la società ne manipola però anche la mente e i ricordi.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Verona

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di Hell’s Kitchen USA

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 24 dicembre 2020, programmi e film: Heidi, Alla ricerca di Dory, Concerto di Natale Stasera in tv mercoledì 23 dicembre 2020, programmi e film: Ulisse, Alla ricerca di Nemo, Fratelli Caputo Stasera in tv martedì 22 dicembre 2020, programmi e film: Natale in casa Cupiello, Harry Potter e i doni della morte parte 1