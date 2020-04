Stasera in tv 27 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 27 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 27 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata del Commissario Montalbano, intitolato Il giro di boa.

Trama: L’inchiesta più dura del commissario Montalbano comincia con un cadavere galleggiante nel quale il commissario si imbatte nel corso della sua consueta nuotata mattutina. E’ il corpo di un uomo in stato di decomposizione avanzata, con polsi e caviglie profondamente incisi. Montalbano giunge alla conclusione che l’uomo è stato assassinato un paio di mesi prima; le correnti hanno trascinato il corpo sulla spiaggia di Marinella, ma il luogo del delitto non è quello. Mentre parla con Ciccio Albanese al porto di Vigata, Montalbano assiste allo sbarco di clandestini da una motovedetta appena attraccata al molo. Ne scendono uomini, donne, bambini. Uno di questi ultimi, otto anni circa, appena messo piede sulla banchina cerca di fuggire; sembra impaurito. Montalbano lo raggiunge, lo prende per mano e lo riaccompagna dalla madre, che nella foga di corrergli incontro cade e si sloga una caviglia.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata in replica di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 27 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello

Su Canale 5 stasera va in onda il primo capitolo della trilogia Il signore degli anelli, intitolato La compagnia dell’anello, tratto dal capolavoro di Tolkien.

Trama: Sauron, l’Oscuro Sire di Mordor, ha perso in battaglia l’Unico – il piu’ forte dei venti Anelli del Potere, capace di dominare tutti gli altri – e intende reimpossessarsene: scatena percio’ le forze del Male contro la Compagnia dei Nove, che invece vuole distruggere l’Anello gettandolo nella Voragine del Fato.

GUIDA TV 27 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Così è la vita

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Così è la vita.

Trama: Stavolta Aldo Giovanni e Giacomo sono rispettivamente un detenuto, un poliziotto e un inventore di giocattoli.Aldo, detto Bancomat, riesce a sequestrare sia Giovanni che Giacomo e insieme si mettono in fuga per l’italia.

PROGRAMMI 27 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – U-Boot 96

Questa sera su La 7 è in programmazione il film U-Boot 96.

Trama: Nell’autunno 1941 dal porto di La Rochelle esce in missione un sottomarino tedesco, per attaccare e affondare i convogli provenienti dagli Stati Uniti con aiuti destinati agli Inglesi. Dopo aver subito due attacchi, riesce a rientrare a La Rochelle, ma un attacco aereo ne provoca l’affondamento definitivo e la morte di quasi tutto l’equipaggio. All’origine del film, che racconta una vicenda realmente avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, c’e’ il libro scritto da un giornalista, L. G. Bucheim, che fu tra i pochi superstiti del bombardamento fatale. Il sottomarino e’ il vero “protagonista” dell’accurata ricostruzione che ne fa Petersen; il film e’ stato girato in due sommergibili a grandezza naturale, con l’effetto di un realismo claustrofobico. Una delle poche pellicole che ci hanno dato il punto di vista dei combattenti tedeschi sulla guerra nazista.

PROGRAMMI TV 27 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Rambo – Last Blood

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Rambo – Last Blood.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Questa sera su Sky Uno va in onda Italia’s Got Talent.

