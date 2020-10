Stasera in tv 26 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 26 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 26 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Io ti cercherò – Due padri

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Io ti cercherò – Due padri.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Choice 2020 – Trump vs Biden

Questa sera su Rai 2 va in onda il documentario The Choice 2020 che vede contrapposti Trump e Biden per le elezioni presidenziali americane.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda Report, una nuova puntata dedicata alla pandemia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 26 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 26 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Jack Ryan – L’iniziazione

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Jack Ryan – L’iniziazione.

Trama: La nuova avventura di Jack Ryan, basata sul popolare personaggio di Tom Clancy, prende avvio quando Jack (Chris Pine), prima di entrare a far parte della CIA, lavorava a Wall Street come analista finanziario. Ryan viene reclutato da un agente della CIA (interpretato da Kevin Costner) per indagare su un affare di terrorismo finanziario di dimensioni globali. Quando viene scoperta una rete che minaccia di affondare l’economia americana, Jack deve allontanarsi dalla sua vita quotidiana e raggiungere direttamente Mosca per affrontare un uomo d’affari russo (Kenneth Branagh) che si nasconde dietro questo intrigo.



PROGRAMMI 26 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 26 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Gomorra – La serie

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Gomorra – La serie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Sono solo fantasmi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Sono solo fantasmi.

Trama: Napoli: tre fratelli squattrinati si improvvisano ‘ghostbusters’ per incassare un’eredita’

SKY UNO

19:10 – X Factor

21:15 – MasterChef Usa 1^TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di MasterChef Usa.

