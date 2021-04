Stasera in tv 26 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 26 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 26 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La fuggitiva

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata de La fuggitiva, la serie tv in quattro puntate che racconta la storia di una donna in fuga dopo l’accusa di aver ucciso il marito.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Finalmente sposi

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Finalmente sposi.

Trama: Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda lo storico programma d’inchiesta, Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 26 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda lo show Isola dei Famosi 2021

GUIDA TV 26 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’INIZIAZIONE

21:20 – FAST & FURIOUS 7

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Fast e Furious 7.

Trama: A distanza di un anno dal ritorno negli Stati Uniti, la squadra di Dominic ‘Dom’ Toretto e Brian O’Conner è passata a una vita ligia alle regole e la casa ha un che di surreale. Dom cerca disperatamente di riavvicinarsi a Letty, mentre Brian lotta per ambientarsi alla vita di periferia con Mia e il loro figlio; Tej e Roman, invece, celebrano la loro libertà inseguendo il loro sogno di playboy. La tranquillità del gruppo, però, sta per essere disturbata da Deckard Shaw, un sanguinario killer delle forze speciali inglesi, che sta dando loro la caccia per vendicare suo fratello Owen, morto durante l’ultima missione della squadra. L’unica speranza per Dom e gli altri di interrompere la scia di morte e violenza innescata da Deckard sarà quella di mettersi nuovamente al volante e assicurarsi un dispositivo di tracciamento ingegnoso per conto del governo statunitense. In cambio, lo useranno per localizzare il fantasma di Shaw prima che torni ad uccidere di nuovo.

PROGRAMMI 26 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Chernobyl

Questa sera su La7 va in onda la serie tv Chernobyl.

PROGRAMMI TV 26 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 143 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Tv8 questa sera va in onda il programma di Alessandro Borghese: 4 ristornati.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Centurion

Questa sera sul Nove va in onda il film Centurion.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The New Mutans

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The New Mutans.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – La notte degli Oscar 2021 – Il meglio

Su Sky Uno questa sera è in programma il meglio de La notte degli Oscar 2021.

